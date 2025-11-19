Dani Oțil nu mai vede stânga sau dreapta! Cu cine stă pe mesaje?

Știți adolescenții aceia îndrăgostiți lulea, care merg cu ochii în telefon și vorbesc non-stop cu „iubi”? Ei bine, cam așa părea și Dani Oțil! Mai puțin atent la drum și mult mai preocupat de ecranul mobilului. După ce a încheiat emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, prezentatorul de la Antena 1 a pornit glonț spre Mall Băneasa, însă nu pentru o sesiune de shopping. Abia dacă se uita stânga-dreapta, ba chiar nici în față, ochii îi erau lipiți de telefon. Iar imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt, fără îndoială, atipice!

Pe platourile de filmare este mereu efervescent și pus pe glume, însă, când e singur, parcă nici nu mai pare același Dani! A ieșit la o scurtă plimbare prin mall, dar momentul n-a avut nimic relaxant. Din contră, părea complet absorbit de ceea ce vedea pe telefon. Ce l-o fi preocupat atât de tare pe îndrăgitul prezentator? Fotografiile cu soțul Gabrielei Oțil sunt cu adevărat neobișnuite.

Dani Oțil, îndrăgostit ca la 16 ani sau doar îngrijorat?

Dacă luăm în calcul prima variantă, cea a îndrăgostitului, trebuie spus că Dani și Gabriela sunt împreună încă din 2018, iar eventualele discuții importante de familie probabil că nu s-ar purta în timp ce se plimbă prin mall. Așadar, mai plauzibil este ca telefonul să fi fost despre muncă sau vreo chestiune legată de job. Cert este că prezentatorul nu părea în apele lui: singur în mall, cu telefonul în prim-plan și din când în când oprindu-se pentru câte ceva. Una dintre opriri? La bancomat. Pentru că… CASH!

Coffee-time pentru Dani Oțil

Celebrul prezentator, probabil obosit după o dimineață extenuantă pe platourile de filmare, s-a oprit și la o cafenea din mall. Și-a luat un capuccino la „pachet”. Îmbrăcat lejer, într-o pereche de jeanși și o bluză, Dani Oțil s-a făcut remarcat ca de fiecare dată.

