Acasă » Exclusiv » Dani Oțil nu mai vede stânga sau dreapta! Cu cine stă pe mesaje?

Dani Oțil nu mai vede stânga sau dreapta! Cu cine stă pe mesaje?

De: Eliza Popescu 19/11/2025 | 15:47
Dani Oțil nu mai vede stânga sau dreapta! Cu cine stă pe mesaje?
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Știți adolescenții aceia îndrăgostiți lulea, care merg cu ochii în telefon și vorbesc non-stop cu „iubi”? Ei bine, cam așa părea și Dani Oțil! Mai puțin atent la drum și mult mai preocupat de ecranul mobilului. După ce a încheiat emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, prezentatorul de la Antena 1 a pornit glonț spre Mall Băneasa, însă nu pentru o sesiune de shopping. Abia dacă se uita stânga-dreapta, ba chiar nici în față, ochii îi erau lipiți de telefon. Iar imaginile surprinse de CANCAN.RO sunt, fără îndoială, atipice!

Pe platourile de filmare este mereu efervescent și pus pe glume, însă, când e singur, parcă nici nu mai pare același Dani! A ieșit la o scurtă plimbare prin mall, dar momentul n-a avut nimic relaxant. Din contră, părea complet absorbit de ceea ce vedea pe telefon. Ce l-o fi preocupat atât de tare pe îndrăgitul prezentator? Fotografiile cu soțul Gabrielei Oțil sunt cu adevărat neobișnuite.

Dani Oțil, îndrăgostit ca la 16 ani sau doar îngrijorat?

Dani Oțil, îndrăgostit ca la 16 ani sau doar îngrijorat?

Dacă luăm în calcul prima variantă, cea a îndrăgostitului, trebuie spus că Dani și Gabriela sunt împreună încă din 2018, iar eventualele discuții importante de familie probabil că nu s-ar purta în timp ce se plimbă prin mall. Așadar, mai plauzibil este ca telefonul să fi fost despre muncă sau vreo chestiune legată de job. Cert este că prezentatorul nu părea în apele lui: singur în mall, cu telefonul în prim-plan și din când în când oprindu-se pentru câte ceva. Una dintre opriri? La bancomat. Pentru că… CASH!

Dani Oțil s-a oprit la bancomat

Coffee-time pentru Dani Oțil

Celebrul prezentator, probabil obosit după o dimineață extenuantă pe platourile de filmare, s-a oprit și la o cafenea din mall. Și-a luat un capuccino la „pachet”. Îmbrăcat lejer, într-o pereche de jeanși și o bluză, Dani Oțil s-a făcut remarcat ca de fiecare dată.

TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar un geniu îi poate vedea pe toți
TEST IQ | Câți câini apar, în total, în această iluzie optică? Doar...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Dani Oțil a plecat cu cafeaua la „pachet”

CITEȘTE ȘI: Gabriela Oțil și-a îngrijorat fanii, după ce s-a îmbolnăvit. Ce s-a întâmplat cu soția lui Dani Oțil

NU RATA: Dani Oţil și-a făcut bagajele şi a plecat de acasă! Problemele cu care se confruntă Gabriela: “Îmi este tot mai greu”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Exclusiv
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la tăcere de Kanal D
Exclusiv
A câștigat 24.000€, dar riscă să scoată din buzunar dublu, cu o mișcare greșită! EX-soția artistului, redusă la…
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de spălat? Explicația unui expert
Mediafax
Este periculos să scoți mașina de spălat din priză după ce termini de...
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala...
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui...
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu
Digi24
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului...
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Mediafax
Un român a fost numit adjunct al ministrului de Externe al Vaticanului
Parteneri
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce...
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?”. Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!”
Click.ro
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea:...
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore
Digi 24
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o...
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Digi24
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse)
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
Promotor.ro
Surpriză MAJORĂ la Tiriac Collection: a apărut prima Dacia din galerie!
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
go4it.ro
Talente de elită, angajați concediați și adolescenți sunt atrași piața muncii de pe dark web
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Descopera.ro
Chinezii au descoperit ceva ULUITOR pe Lună!
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul pentru o familie
Gandul.ro
Cât plătești pentru o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce ...
Probleme de cuplu pentru această zodie, potrivit Cristinei Demetrescu: „Mercur retrograd aduce discuții”
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 3 + 1 = 11
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Alexandru Ciucu ar fi vrut altceva! De ce a refuzat Survivor
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut ...
Vedeta PRO TV se căsătorește civil în curând: „Doamne-ajută să primim aprobare.” A făcut și un anunț despre botez
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, ...
Dr. Tudor Ciuhodaru, mesaj după moartea medicului controversat Flavia Groșan: „În acest domeniu, solicitarea este maximă”
Vezi toate știrile
×