Daniel Isăilă: „ Aş fi ipocrit să spun că nu m-au încercat sentimente de regret! Mi-au dat și lacrimile!”

Fostul selecționer al echipei naționale de tineret, Daniel Isăilă, a ținut să-i felicite pe „tricolorii mici” pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor din Italia.

În vârstă de 45 de ani, Daniel Isăilă a preluat selecţionata U21 în decembrie 2016 şi a strâns pe banca acesteia 6 meciuri oficiale, toate în preliminariile Euro 2019. Isăilă a lăsat echipa neînvinsă în grupa a VIII-a cu 3 victorii şi 3 egaluri şi cu şanse de calificarea la turneul final de anul viitor, munca sa fiind dusă cu succes mai departe de Mirel Rădoi care a obținut patru victorii din tot atâtea posibile, România calificându-se îîn urma acestui parcurs incredibil la turneul final al Campionatului European de tineret.

„Sunt bucuros, puţin obosit, am trăit la intensitate maximă meciul. A fost frumos că m-au sunat din meci, mi-au dat şi lacrimile. Am crezut de la început în acest grup, în ei, am ştiut potenţialul lor, ei au crescut în doi ani cât alţii în 20. Au prins încredere şi au fost o adevărată echipă. Am discutat mult mental cu ei, am avut multe filmuleţe motivaţionale. Aş fi ipocrit să spun că aseară nu m-au încercat sentimente de regret, dar de obicei ştiu ce decizii iau şi ştiu că am luat-o pe cea mai bună”, a declarat Daniel Isăilă la Digisport.

După ce a renunțat la naționala de tineret, Daniel Isăilă a plecat în Arabia Saudită.

La turneul final al Campionatului European Under 21 din vara anului viitor vor participa 12 echipe. În afara României care a obținut calificarea aseară după 4-0 cu Liechtenstein la Euro 2019 s-au mai calificat până acum Italia, Spania, Franţa, Anglia, Serbia, Germania, Croaţia, Danemarca, Belgia şi România. Ultimele două participante vor fi decise în urma meciurilor de baraj, acestea fiind Portugalia, Polonia, Grecia și Austria.