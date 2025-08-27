Daniel Pavel, nou proiect la TV! La ce televiziune se va difuza: ”Minune de reality show”

Surpriză în lumea televiziunii! Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor, va modera un nou reality show. Află, în articol, la ce post TV se va difuza, dar și ce a spus despre această oportunitate!

Daniel Pavel s-a făcut remarcat în cadrul reality show-ului Survivor, a cărui gazdă a fost în ultimii ani. De-a lungul timpului, emisiunea a înregistrat audiențe record la Pro TV, însă sezonul încheiat în urmă cu câteva luni nu s-a mai ridicat la nivelul așteptărilor. Așadar, prezentatorul TV a fost ales pentru un nou proiect, care nu a mai fost făcut în România.

La ce televiziune se va difuza noua emisiune prezentată de Daniel Pavel

Daniel Pavel nu va mai prezenta Survivor, însă va rămâne la Pro TV. Aici, se va difuza noua emisiune pe care o va modera. Recent, postul de televiziune a împlinit 30 de ani de la lansare. Cu această ocazie, a avut loc o petrecere cu vedetele trustului, unde s-a anunțat și grila de toamnă.

Telespectatorii vor avea parte și de câteva surprize pentru că Pro TV a anunțat noi show-uri menite să cucerească telespectatorii. Unul dintre ele se numește „Sfidarea” și va fi prezentat de Domnul Dan, așa cum a devenit cunoscut la Survivor.

„Sunt total copleșit și onorat. Am fost martorul direct al multor competiții dure și am văzut îndeaproape toate fațetele luptei pentru supraviețuire, dar acum pregătim o experiență cu totul și cu totul nouă. Pregătim un proiect nou, o expediție, acolo unde testul rezistenței și al curajului vor fi duse mai departe decât oricând. Nu sunt doar sintagme… numele în sine, Sfidarea. Este un show nou în care forța nu mai e de ajuns. Nu mai este de ajuns nici strategia”, a spus Daniel Pavel.

Prezentatorul TV le-a promis telespectatorilor că vor trăit o experiență extraordinară. Noul reality show se anunță a fi unul intens, cu multe surprize, iar concurenții își vor depăși limitele pentru a trece testul. La fel ca Survivor, și această emisiune se va filma într-un cadru exotic.

„Concurenții vor descoperi nu doar cât pot duce, ci și cine sunt cu adevărat. Va fi un super test, sfidând limitele. Eu vă promit că veți trăi alături de ei o experiență, o minune de reality show intens, palpitant, în care fiecare clipă poate schimba totul”, a mai spus prezentatorul TV.

