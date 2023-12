Daniel Pavel, prezentatorul show-ului filmat în Republica Dominicană s-a pus pe treabă! A intrat în cantonament înainte de Survivor

Pregătirile pentru Survivor 2024 au intrat în linie dreaptă, iar pionul principal se antrenează deja de ceva timp pentru plecarea de la începutul anului viitor. Daniel Pavel a fost băgat în „cantonament” de către fratele său, Liviu, care îi este antrenor și mentor vedetei de la Pro TV. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, „Domnul Dan” a oferit un interviu de senzație, în care a dezvăluit la ce rigori este supus pentru a se prezenta impecabil în Dominicană.

Eforturile sunt considerabile, mai ales că în vara lui 2024 Daniel Pavel urmează să îmbrace costumul de mire. Comparativ cu prima căsnicie, prezentatorul TV va parcurge toți pașii necesari pentru ca Ana Maria Pop să fie o mireasă fericită și împlinită.

Liviu, fratele lui Daniel Pavel, deține o sală de sport și l-a băgat în cantonament pe prezentator, înainte de Survivor: „Am văzut la ce cazne mă supune!”

CANCAN.RO: Te văd foarte animat, deși ora la care noi filmăm este una matinală. În afara filmărilor, ce faci cu viața ta de zi cu zi?

Daniel Pavel: În fiecare zi, și asta e o discuție pe care o am cu Anuța, «ce învățăm astăzi nou?». Trebuie să fii tot timpul curios să înveți. Nu-i neapărat o învățare didactică dacă e o lectură, dacă e o experiență pe care poți să o ai, pe aia o vânăm, efectiv. Evident, ele nu pot să apară tot timpul, ți le mai și creezi tu. Evident, contează activitatea fizică, trebuie să existe întotdeauna. Dacă n-ajung la fratele meu care are o sală, fac eu flotări, abdomene, ca să mă mențin.

CANCAN.RO: Te și antrenează fratele tău?

Daniel Pavel: Da, Liviu este antrenorul meu și pot să spun că este un «mental coach», adică un om care are o tărie și o determinare mai mare decât fratele meu, care e cu doi ani mai mic, va fi cavalerul meu de onoare, nu am mai văzut. El mă antrenează.

CANCAN.RO: De Crăciun te temperează sau te lasă să faci ce dorești?

Daniel Pavel: La noi, Crăciunul înseamnă că trebuie să fii pregătit. Nu pot să las garda jos de Crăciun și de Revelion, pot apărea filmări. Și atunci nu mă las, nu mă slăbește, dar am nevoie de genul ăsta de energie.

Pentru că noi cu noi negociem de fiecare dată, «hai, frate, un pic, acum». Dar el îmi aduce aminte, mai ales că m-a băgat la o condiționare pe box. Timp de trei minute, nu contează lovitura în sine, cât este vorba despre cardio. Când am văzut la ce cazne mă supune, în sensul frumos, nu îmi arde!

CANCAN.RO: Te pregătești în acest sens și pentru nuntă, să stea bine costumul pe tine?

Daniel Pavel: Exact, știu că e normal, îmi respect viitoarea soție, vă respect pe toți cu care sunt într-un contact, la care țin. Nu cred că vreți un Domnul Dan lăsat.

„Domnul Dan” face dezvăluiri despre relația dintre fosta și viitoarea soție: „Când ne-am intersectat a fost totul pe pozitiv!”

CANCAN.RO: Cum poate un om, după prima căsătorie, să își mai pună speranța în această instituție și să o mai facă încă o dată?



Daniel Pavel: Foarte foarte bună și mulțumesc de întrebare. Cu mama lui Antoniu, cu Anca, am avut jurăminte și inel de logodnă, am făcut o slujbă de logodnă. Nu am făcut și slujba la biserică, de Sfânta Taină a Căsătoriei. Însă a fost, este și va fi întotdeauna cea mai importantă femeie, din perspectiva aceasta, a mamei copilului meu.

Cred în instituția căsniciei și o voi împlini cu Ana și din punctul de vedere al bisericii, ca Sfântă Taină. Și la Starea Civilă, toate aceste rigori simt să le bifez la atâția ani după, băiatul meu are 19 ani acum. Simt că aia a fost o etapă a vieții mele pe care am împlinit-o la nivelul acela de dezvoltare spirituală, personală, mentală. Acum merg către un alt nivel, dar am avut jurăminte, am avut inel de logodnă dat, am parcurs și simt să o fac, iată, din nou, la nivelul acesta.

CANCAN.RO: Doamnele se știu, au o relație bună?

Daniel Pavel: Da, s-au intersectat, normal, civilizat, pentru că Anca locuiește cu Antoniu în Austria și în ocaziile când ne-am intersectat acolo a fost totul pe pozitiv. Și e OK, da!

