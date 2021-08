Daniel Pavel, primele declarații după despărțire! Prezentatorul de la „Survivor România” și logodnica lui și-au spus adio după 7 ani de relație. „Eu am pus stop”

După șapte ani de relație, Daniel Pavele și logodnica sa și-au spus adio. Deși în urmă cu puțin timp, prezentatorul „Survivor România” o ceruse pe Mariana în căsătorie, se pare că în cele din urmă cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, Daniel Pavel a vorbit despre recenta despărțire și motivele care au dus spre acest deznodământ. Se pare că, el a fost cel care a pus punct relației, iar acum este gata să înceapă un alt capitol din viața lui. (CITEȘTE ȘI: DANIEL PAVEL, DESTĂINUIRI DESPRE EXPERIENȚA ”SURVIVOR ROMÂNIA”: ”AU FOST MOMENTE CÂND AM AUZIT NUMELE ȘI NU AM CREZUT”)

„Eu am pus stop. Distanța de timp cred că e importantă, începi să uiți după ce începe vindecarea. Dragostea și relațiile de iubire sunt ca imperiile. Atunci când se prăbușesc, ele se transformă în altceva. Sunt în faza de șantier. Sunt șapte ani, în care ea a venit după mine, eu după ea. În biblioteca iubirii noastre sunt cărți valoroase. Mă ajustez la noua realitate. Vorbind cu voi și cu cei de acasă, îmi dau seama că există fericire și în povestea de acum.

Am fost cu băiatul în Grecia și el mi-a arătat pe gema o capră, care a vrut să bea apă dintr-o găleată și s-a blocat cu cornițele acolo. Am vrut să o ajutăm, dar nu am putut pentru că tot alerga. Avem nevoie de mâna unui prieten în viață, chiar și a unui străin. Nu poți trece singur prin ăsta. Oamenii care suferă nu sunt victime, sunt oameni care învață o lecție”, a declarat Daniel Pavel, la Teo Show.

Daniel Pavel, un bărbat liber

După despărțire, Daniel Pavel și-a anunțat și fanii din mediul online. Acesta a postat un mesaj în care explică situația în care se află. Se pare că acesta și fosta iubită nu mai erau pe aceeași lungime de undă și își doreau lucruri diferite de la viitor.

„Priorități si opțiuni de viitor diferite ne-au plasat pe drumuri separate, pe Marina si pe mine, astfel încât nu mai formăm o pereche. Se întâmplă în viața noastră, a tuturor, ca realitatea să ne pună în fața unor alegeri.

Marina a fost și este pentru mine o rara avis, iar anii petrecuți împreună au fost plini de trăiri speciale, am adunat amândoi o mare de experiențe, emoții și amintiri comune, care ne-au îmbogățit viața amândurora.

Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine, tocmai de aceea am și simțit nevoia de a vă împărtăși această realitate. Vă mulțumesc, de asemenea, anticipat pentru discreție și înțelegere, pentru ca amândoi dorim ca acest subiect atât de personal să rămână astfel”, este anunțul făcut de prezentatorul Survivor România 2021.

