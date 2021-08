Daniel Pavel, prezentatorul ”Survivor România” de la Kanal D, s-a despărțit de logodnica lui

O nouă despărțire în televiziune. Daniel Pavel, prezentatorul ”Survivor România” de la Kanal D, a anunțat că el și partenera sa de viață s-au despărțit.

Dacă în luna iulie a acestui an, Daniel Pavel, prezentatorul ”Survivor România” de la Kanal D, anunța printr-o postare pe rețelele de socializare că relația sa cu partenera de viață merge la un alt nivel, acum, însă, totul s-a schimbat. Daniel Pavel a anunțat că el și Marina s-au despărțit. Printr-un mesaj, prezentatorul TV a spus care este motivul pentru care s-au separat, după șapte ani de relație.

Mai mult decât atât, urmăritorii de pe social media se așteptau chiar la o căsătorie din partea celor doi, după ce Daniel Pavel a postat o imagine în care apare alături de iubita lui și… inelul!

„Priorități si opțiuni de viitor diferite ne-au plasat pe drumuri separate, pe Marina si pe mine, astfel încât nu mai formăm o pereche. Se întâmplă în viața noastră, a tuturor, ca realitatea să ne pună în fața unor alegeri. Marina a fost și este pentru mine o rara avis, iar anii petrecuți împreună au fost plini de trăiri speciale, am adunat amandoi o mare de experiențe, emoții și amintiri comune, care ne-au îmbogățit viața amândurora.

Vă mulțumesc pentru că ați fost mereu alături de mine, tocmai de aceea am și simțit nevoia de a vă împărtăși această realitate. Vă mulțumesc, de asemenea, anticipat pentru discreție și înțelegere, pentru ca amândoi dorim ca acest subiect atât de personal să rămână astfel”, a spus Daniel Pavel pentru Wowbiz.

Daniel Pavel, prezentatorul ”Survivor România”, locuiește în Austria de câțiva ani

Prezentatorul TV Daniel Pavel locuiește în Austria de câțiva ani.

„Locuiesc de 5 ani acolo și am plecat din România pentru lansarea unui proiect media, deopotrivă inedit, dar și cu presiune mare de implementare – primul radio live de cumpărături din România. Proiectul a presupus prezența mea, ca redactor-șef, full time, la Viena. Am adus acolo o echipă de specialiști media din România pentru a lucra alături de colegi internaționali, austrieci, germani, italieni și cehi, care făceau de câțiva ani același tip de proiect pentru țările lor.

Radioul emitea live, în toate magazinele rețelei de retail alimentar, 15 ore de programe de infotainment comercial și plasare de produse. Circa două milioane de ascultători pe săptămână, plus evenimentele lunare în România m-au ținut în priză directă cu publicul românesc și nu am simțit niciodată că am părăsit România. Viena este un oraș interesant de locuit, mai ales dacă ești pasionat de istorie, de cultura europeană și de pulsul vieții unui smart city”, a declarat Daniel Pavel pentru VIVA!

