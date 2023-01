Daniela Condurache, destăinuiri fără perdea. Ce spune interpreta despre divorțul de fostul soț: „Mi-a fost tare rușine”

Interpreta de muzică populară Daniela Condurache și-a deschis sufletul și a vorbit în cadrul unui emisiuni, despre un moment dificil din viața ei: divorțul și cum a gestionat viața de după despărțire.

Daniela Condurache, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară, și-a pus sufletul în pe tavă și a făcut o serie de mărturisiri despre trăirile din viața sa, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Artista a vorbit printre altele și despre una dintre cele mai grele situații din viață: divorțul.

Ce a spus Daniela Condurache despre divorțul de fostul soț

Intepreta a lăsat de înțeles că divorțul a fost unul dureros, lăsând un gust amar, mai ales că familiile lor s-au înțeles bine mereu. Și cariera și-a pus amprenta asupra căsniciei sale, spune Daniela Condurache.

„Mi-a fost tare rușine și greu pentru că părinții mei îl iubeau foarte mult pe fostul meu soț și invers, am avut niște socrii, să le fie țărâna ușoară acolo unde sunt. Soacra mea, din draga mami nu m-a scos și tatăl fostului meu soț, domnul Costică, a fost tare mult, familiile noastre au fost tare apropiate și mi-a fost rușine, însă, nu vreau să comentez care au fost, pe lângă altele, motivele respective, cert este că eu eram foarte mult timp plecată de acasă, însă, atunci eu am prins aripi, atunci creșteam și nu puteam, cum bine știe toată lumea, «artistăria» nu se face din sufragerie, stând în casă, trebuie să fii în mijlocul oamenilor, trebuie să mergi la televiziuni, la spectacole, turnee, etc. Avem o relație elegantă în continuare, din păcate, a murit o cumnată și recent ne-am întâlnit la înmormântare, ne-am salutat, suntem oameni civilizați”, a declarat interpreta, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, citat de Viva!.