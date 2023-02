Daniela Crudu, apel disperat în mediul online! Fostul ei iubit a dispărut: „Familia lui vă roagă...”

De când a devenit celebră, Daniela Crudu este extrem de activă pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește totul cu fanii. Recent, fosta asistentă Tv a venit cu o postare neobișnuită în fața internauților, prin care își strigă disperarea.

Pe contul ei de Instagram, Daniela Crudu a publicat o fotografie cu fostul iubit pe care l-a cunoscut în cadrul emisiunii în care și-a căutat sufletul pereche. Este vorba despre Suhaib Meshah, tânărul despre care spunea la acel moment, după terminarea show-ului că ar fi partenerul ei.

Daniela Crudu a anunțat dispariția fostului iubit, pe rețelele de socializare

Chiar dacă nu a declarat nimic pe acest subiect, Daniela Crudu și Suhaib au apărut în diverse imagini, iar legătura dintre ei a fost vizibilă. Acum, anunțul focoasei brunete vine tot în legătură cu el. Daniela Crudu a făcut un apel public după ce familia tânărului i-a anunțat dispariția. Conform acestora, fostul iubit al vedetei e de negăsit încă de anul trecut, mai exact din luna noiembrie.

„Dispărut din luna noiembrie!!! Cunoscut sub numele de Suhaib Meshah. Familia lui vă roagă, orice informație despre el poate ajuta”, a scris Daniela Crudu astăzi, pe rețelele de socializare.

Tatăl lui Suhaib a vorbit la Tv despre dispariția fiului

În cadrul unei emisiuni Tv, tatăl lui Suhaib Meshah a oferit detalii despre dispariția acestuia. Bărbatul mărturisește că ultima dată când și-a văzut fiul a fost în urma unei vizite pe care i-a făcut-o la Brașov, moment în care a aflat că are probleme cu un domn misterios, implicat în același dosar cu Suhaib.

În plus, Naser mai susține că peste 20 de indivizi i-au amenințat atât fiul cât și fiica cu moartea. În prezent, despre băiat nu se mai știe nimic! În speranța că-și va găsi fiul în cele din urmă, tatăl lui Suhaib a apelat la autorități, însă nu a primit nicio veste.

„Am fost la el la Brașov. După asta, au intrat la el la sala unul care voia să îl omoare și care este implicat în același dosar că el. La Brașov i-au făcut dosar pentru trafic de persoane pentru că a bătut o față, i-a dat o palmă în Spania.

El și fata mea au fost amenințați. Peste 20 de persoane au intrat peste el în casă și au amenințat cu moartea. Au făcut cerere la poliție. Acum nu știm nimic, am făcut cerere la poliție, am fost la DIICOT, la DNA, la Ambasada am vorbit. Ultima oară am vorbit când am fost la el la Brașov ”, a declarat Naser, tatăl lui Suhaib Meshah în cadrul unei emisiuni Tv, conform Wowbiz.ro