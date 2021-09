Daniela Crudu, în pericol la munte. Bruneta a dat ochi în ochi cu ursul în drum spre o ședință foto

Daniela Crudu a fost cât pe ce să se afle în mare pericol la munte. Fosta asistentă Tv s-a întâlnit cu un urs în drum spre ședința foto pe care trebuia s-o facă pe munte.

Daniela Crudu a plecat astăzi la munte pentru o ședință foto, reclamă la vodka, iar în drum spre destinație, bruneta a dat „nas în nas” cu un urs. Animalul se afla pe șosea, în drum spre Trasfăgărășan, acolo unde Daniela avea să se pozeze. Bruneta a oprit mașina în momentul în care a văzut ursul și a început să îl filmeze. Din fericire, animalul s-a înlăturat și și-a văzut de drum, fără ca nimeni să pățească ceva. Fosta asistentă Tv și-a văzut apoi de drum, având o zi plină de sesiuni foto pe malul lacului Bâlea.

Ce spunea Daniela Crudu despre intervențiile estetice

Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice: „Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea.Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”.

Sursă foto: Instagram