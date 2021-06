Daniela Crudu, o nouă cucerire?! Cine este bărbatul alături de care și-a serbat ziua de naștere

În ultima perioadă Daniela Crudu nu a prea avut noroc în dragoste, mai ales dacă ne gândim la ultima relație pe care a avut-o, cea cu iubitul croat. După relația terminată cât se poate de prost, Daniela Crudu nu s-a mai afișat cu niciun alt partener, până de curând.

Recent, bruneta și-a sărbătorit ziua de naștere, într-un club de fițe din Capitală. Alături de sărbătorită au fost mai multe persoane apropiate, printre care și un tânăr misterios, căruia Daniela Curdu i-a acordat destul de multă atenție. Toți cei prezenți s-au distrat așa cum se cuvine, iar tânărul care i-a ținut companiei Danielei a postat și pe rețelele de socializare o fotografie alături de sărbătorită, urându-i un sincer „La mulți ani”. (CITEȘTE ȘI: ACUM S-A AFLAT! DE CE A FOST, DE FAPT, BĂTUTĂ DANIELA CRUDU DE FOSTUL IUBIT: CUM L-A SCOS DIN MINȚI BRUNETA)

Mai mult, Daniela Crudu a comentat imediat la postarea tânărului, lăsând mai multe inimioare. Internauții nu s-au putut abține și au trans imediat concluzia. Mulți au lăsat diverse comentarii întrebând dacă tânărul este noul iubit al Danielei Crudu și urându-le să fie fericiți împreună.

Nu se știe dacă este într-adevăr vorba de un nou iubit, sau de un prieten apropiat, însă este cert că toată lumea își dorește să o vadă pe Cruduța iubind din nou.

Daniela Crudu, relație eșuată

Ultima relație a Danielei Crudu nu s-a terminat prea bine. Vedeta a avut parte de un episod traumatizant, atunci când a fost bătută de fostul iubit croat. Relația s-a terminat imediat după incident, iar bruneta nici nu vrea să mai audă de acel bărbat.

„De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță”, a declarat Daniela Crudu.

Sursa foto: Instagram