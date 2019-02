Daniela Crudu, pe patul de spital! La ce intervenție a fost supusă vedeta

Daniela Crudu a ajuns pe mâna medicilor! Bruneta a dezvăluit la ce intervenție chirurgicală a fost supusă luni, la o clinică din Nordul Capitalei.

Un lucru e cert! Daniela Crudu ține enorm de mult la imaginea ei. De-a lungul timpului, bruneta a trecut pragul mai multor medici esteticieni pentru a-și îmbunătăți look-ul. Ei bine, acum, Daniela Crudu și-a dorit să aibă o talie mai bine definită așa că nu a stat pe gânduri și a dat fuguța la un specialist în liposculptură. (CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU S-A ”PLICTISIT” ÎN DOUĂ ZILE DE FIUL LUI OPREA! ”CELE MAI FRUMOASE ZÂMBETE I LE DATOREZ EI!”)

Intervenția a durat mai puțin de o oră, timp în care medicul i-a scos grăsimea de pe talie și modelat zona astfel încât talia să fie foarte bine definită.

”Sunt foarte bine. A fost foarte bine. Sunt fericită pentru că mi-am îndeplinit visul. Eu sunt foarte agitată, am avut chef de plimbări după operație. Nu m-a durut deloc. Te iubesc, doctore!”, i-a spus Daniela medicului, într-un filmuleț publicat pe Facebook.

Daniela Crudu și operațiile estetice

Puțini știu că Daniela Crudu s-a făcut remarcată după ce a apărut în videoclipul piesei “Pantelimonu petrecere”, lansat de trupa B.U.G. Mafia în 2007, cu doi ani înainte să obțină postul de vecină în cadrul matinalului de la Antena 1, prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil. La acea vreme, ea avea 17 ani, era blondă și avea un bust natural.

Până la 29 de ani, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. Fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

Obsesia vedetei pentru intervențiile estetice a început după ce, la un moment dat, ea a luat câteva kilograme în plus și a primit multe critici la acea vreme. Într-un interviu acordat în prima lună din 2017, Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, însă, a subliniat faptul că oamenii au tendința să exagereze atunci când o numesc “femeie de plastic”.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului 2017.