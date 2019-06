Daniela Gyorfi neagă că ar avea intervenții în zona feței: ”Fac niște tratamente faciale și asta contează”

S-a tot speculat că Daniela Gyorfi ar fi trecut pragul medicului estetician, însă artista neagă că ar avea intervenții în zona feței.

Prima oară când a apelat la medicul estetician, Daniela Gyorfi avea 29 de ani. Atunci, artista a decis să-și mărească bustul. Au urmat și alte intervenții așa că toată lumea o bănuiește pe Daniela Gyorfi că ar avea și câteva intervenții în zona feței. Artista însă neagă cu vehemență acest lucru și susține că datorită tratamentelor faciale arată în acest fel.

”Vârsta este doar un număr, din punctul meu de vedere. Contează foarte mult cum te simți. Contează și viața pe care o ai, de zi cu zi. Poate că la mine contează și că nu fumez, pentru că nu am fumat niciodată. Fac și niște tratamente de întreținere. Nu am operații, așa cum se spune, fac niște tratamente faciale și asta contează”, a spus Daniela Gyorfi pentru Libertatea.

”Mai mănânc niște cartofi prăjiți, îmi mai plac niște clătite, că o viață am! Nu sunt chiar așa de strictă. Niciodată nu am fost strictă. Când am văzut că am un kilogram în plus, m-am redresat. Eu cred că secretul constă în echilibru. Și să-ți vând un pont: la 50 de ani, nu contează să fii foarte slabă sau să-ți dorești niște dimensiuni pe care s-ar putea să nu le mai poți obține, uită-te la Beyoncé, la Jennifer Lopez, nu sunt silfide, dar arată foarte bine! Important este să fii sănătos și să ai un corp armonios”, a mai spus vedeta.

Daniela Gyorfi nu se mărită cu George Tal

Daniela Gyorfi nu se mărită cu George Tal

Daniela și George Tal, care îi este impresar, formează un cuplu din anul 2006. Celebra interpretă a născut-o pe fiica ei pe când avea 42 de ani. Maria a venit pe lume pe 16 februarie 2011 în urma unei operații de cezariană la o clinică privată din Capitală. Cu toate însă că au și o fetiță împreună, Daniela refuză să se căsătorească, deși a avut câteva tentative în trecut. Cei doi se iubesc, se respectă şi consideră că este suficient.

“Nu a fost să fie. Ne-am programat o dată, nu a fost, am mai programat o dată, nu a fost… Nu a avut actele din Germania. Am luat o pauză. A mai venit o dată cu nişte inele. Mama mea s-a internat în spital. Nu ne mai căsătorim pentru că nu ne mai căsătorim. Este luat domnul George! Eu când mă enervez fac nişte crize… Suntem împreună de 13 ani“, a spus Daniela Gyorfi.