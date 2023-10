Dănuț Lupu a fost dat în urmărire generală! Fostul fotbalist, condamnat la închisoare, nu se află în România

În cursul zilei de luni, 2 octombrie, Dănuț Lupu a primit sentința definitivă din partea Tribunalului București. Fostul internațional român a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare. De altfel, Poliția Română l-a dat în urmărire generală pe fostul fotbalist, pentru că nu s-a predat. Bărbatul nu se află în România, potrivit declarațiilor sale. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Dănuț Lupu a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare cu executare. În cursul zilei de luni, 2 octombrie, fostul fotbalist a primit sentința definitivă, după ce a condusă fără permis, în repetate rânduri. Fostul internațional român, în vârstă de 56 de ani, a făcut o serie de declarații, după ce a aflat sentința. De altfel, bărbatul a fost dat în urmărire generală, pentru că nu s-a predat, încă, autorităților. Nu se află în România, la momentul actual. A mărturisit, în cadrul unui interviu, că va reveni în țară abia duminică. Este așteptat să se predea la Penitenciarul Rahova.

Nu este prima oară când fostul fotbalist ajunge în spatele gratiilor. În anul 1991, pe vremea când juca pe poziția de mijlocaș la Panathinaikos (Grecia), a făcut închisoare timp de o lună și jumătate.

Dănuț Lupu, condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare

În cadrul unui interviu, fostul fotbalist a mărturisit că se va întoarce în țară abia în weekend. Mai întâi, va ajunge soția lui. Apoi, Dănuț Lupu va veni în țară, pentru a-și ispăși sentința.

„Toată lumea face o treime. O să fac undeva pe la 3 luni și jumătate – 4 luni. Legea așa spune, o treime. Nu cred că am o faptă în care să zici că am făcut cine știe ce. Cam așa ceva, cât timp te condamnă, nu ești pericol public.

Duminică, mă vor lua de la aeroport. Cred că din momentul în care s-a dat sentința, ai 8 ore sau 6 ore să te predai. Mă duc la frontieră și predau pașaportul. Eu am avut o vorbă: nici la dușmani nu le doresc să ajungă la pușcărie! Nu-mi fac probleme pentru mine, îmi fac probleme pentru familie. O să o las pe soție să plece înainte și eu o să vin ultimul în țară.

Sunt cam singurul fotbalist din generația mea care am rămas însurat cu prima soție. Din nefericire pentru ea, pe 5 octombrie e ziua ei de naștere. De aia am și ales să mă întorc sâmbătă sau duminică. Câteodată și oamenii mari mai plâng. (n.r. plânge). Nu prea am răspuns la telefon. Am primit foarte multe mesaje, le mulțumesc tuturor celor care mă încurajează (n.r. plânge și își găsește cu greu cuvintele)”, a spus Dănuț Lupu, la Fanatik.

