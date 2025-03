David Pușcaș a clacat. A început să plângă în fața tuturor, după ce a văzut reacția Luminiței Anghel

David Pușcaș a reacționat după ce Luminița Anghel, mama sa adoptivă, a ieșit public și a făcut o serie de confesiuni dureroase despre calvarul pe care l-a trăit de când l-a luat de la orfelinat.

Recent, Luminița Anghel a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, acolo unde s-a decis să spună și partea sa de poveste și adevăr – în legătură cu David Pușcaș, băiatul său adoptiv. Artista a povestit cu lux de amănunte despre conjunctura în care a decis să îl adopte pe tânăr, dar și despre problemele cu care s-a confruntat încă de când fiul ei adoptiv avea 6 ani. De asemenea, artista a detaliat o serie de întâmplări în care a simțit că s-a temut pentru viața sa, pentru siguranța fiului ei biologic și al familiei sale.

David Pușcas răspunde acuzațiilor Luminiței Anghel

Conflictul dintre Luminița Anghel și David Pușcaș, fiul ei adoptiv, durează de aproximativ 10 ani. În tot acest timp, artista a preferat să păstreze discreția, să nu ofere prea mult detalii din interiorul familiei sale, însă până acum. După cele mai recente declarații ale tânărului – vezi AICI dezvăluirile tânărului, Luminița Anghel a rupt tăcerea și a vorbit despre anii petrecuți alături de fiul ei adoptiv.

„Avea niște reacții atât de violente, se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în camera. Când a aruncat prima dată cu o sticlă de parfum înspre scoica lui Filip, sticla s-a făcut țăndări.

Copilul era în brațe la femeia aceasta din Anglia. Ăsta a fost norocul pentru care copilul nu a pățit vreo nenorocire. A fost violent tot timpul în ultima perioadă. Nu rezolvă, aceste amintiri rămân pe viață.

Și cu Maria se purta rău. Din proastă și urâtă n-o scotea. O bătea peste obraji. Avea obrajii roșii și fierbinți și plângea. Îi spunea, că am ascultat de după ușă: dacă-i spui mamei, te omor! (…) Este o poveste de viață care nu este exemplu ceilalți părinți care vor să adopte pentru că nu pot face copii. Fiecare cu norocul lui. Eu am tras lozul greșit”, a fost o parte din declarațiile artistei.

La o zi distanță, pe o rețea de socializare, David Pușcaș a răbufnit și a făcut primele declarații publice – după ce mama lui adoptivă și-a spus povestea. Tânărul este în stare de șoc, dezamăgit și încă nu poate realiza câte informații și detalii despre viața sa a aflat.

”Sunt profund dezamăgit de tot ceea ce se întâmplă și să spun adevărul este foarte dureros, oamenii îl spun pentru că se vede. Nu am știut că așa a fost de fapt totul. Aveam o bănuială, dar mă agățam de orice fărâmă de speranță”, se arată în postarea lui David Pușcaș.

Imediat după, David Pușcaș a încărcat pe social media un filmuleț în care apare plângând și foarte afectat. Printre lacrimi, acesta le mărturisește urmăritorilor săi că – de când mama lui adoptivă a povestit coșmarul pe care l-a trăit în preajma lui, nu doarme și nu poate mânca.