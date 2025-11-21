Acasă » Știri » David Pușcaș, prins în dificultăți financiare! Ce afecțiuni îl împiedică pe fiul adoptiv al Luminiței Anghel să lucreze

De: Anca Chihaie 21/11/2025 | 18:51
David Pușcaș, în vârstă de 29 de ani, se află din nou într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Problemele sale persistente par să fie legate de dificultăți în a-și asigura un venit stabil și de stilul de viață independent pe care l-a adoptat după ce a ajuns la maturitate. În ultimii ani, tânărul a fost nevoit să gestioneze singur cheltuielile, după ce sprijinul oferit de mama sa adoptivă, artista Luminița Anghel, a fost redus și ulterior retras.

David locuiește în București, într-un apartament în care s-a mutat după ce a părăsit locuințele închiriate anterior. Se pare că, de-a lungul timpului, a avut dificultăți în menținerea unei locuințe proprii, fiind evacuat de mai multe ori din spațiile închiriate, ceea ce a generat instabilitate și stres suplimentar. În ciuda acestor dificultăți, tânărul încearcă să se mențină pe cont propriu, însă provocările financiare și lipsa unui venit constant îl plasează într-o situație vulnerabilă.

În plus, David se confruntă și cu o afecțiune medicală severă, care limitează opțiunile de angajare și îi afectează viața de zi cu zi. Aceasta are simptome care includ oboseală accentuată, dificultăți în menținerea concentrației și alte probleme de sănătate care influențează capacitatea de muncă. În ciuda acestor obstacole, tânărul este activ pe rețelele sociale, căutând modalități de a-și suplimenta veniturile, însă opțiunile disponibile în mediul online nu mai sunt la fel de profitabile ca în trecut.

„Nu pot să fac față. Sunt singur pe lume. Fără mamă, fără tată, fără nimic. Eu nu pot să fac față cu 2500 lei, oameni buni. Am credit, am chirie de 250 de euro. Nu pot singur! Dar vreau să vă arăt că nu este nicio problemă. Acum vă rog doar PPC-ul, doar 56 de lei. Vă arăt poză, doar să plătesc curentul 56 de lei, să scap, dacă vreți să mă ajutați”, a spus David.

Recent, David a participat la un interviu de angajare, în speranța de a obține un loc de muncă care să-i permită să-și stabilizeze situația financiară. Totuși, există incertitudini privind salariul pe care îl va primi și dacă acesta va fi suficient pentru a acoperi toate cheltuielile necesare unui trai independent în capitală. Experiențele anterioare, în care a trebuit să se descurce singur în fața dificultăților, îl fac să fie precaut și să analizeze atent oportunitățile care i se oferă.

