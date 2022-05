De-a râsu`- plânsu`! Un soldat rus a fost ucis chiar în timp ce era LIVE pe Tik-Tok şi se lăuda cu “vitejiile” lui din Ucraina

Un soldat rus a fost ucis în timp ce era LIVE pe Tik-Tok și se mândrea că el și echipa sa au făcut ordine în Ucraina. La un moment dat, un obuz a căzut lângă acesta, iar filmarea s-a întrerupt brusc.

Pe înregistrare, comandantul poate fi auzit cum vorbește la superlativ despre trupele cecene trimise să lupte în Ucraina, precizând că performanțele soldaților sunt de mai mult de cinci stele. Acesta mai anunța că un singur membru din unitatea lui a avut de suferit în luptă.

(VEZI AICI: IREAL! CÂȚI BANI LE DĂ PUTIN MERCENARILOR CA SĂ LUPTE ÎN RĂZBOIUL CU UCRAINA)

Soldatul rus nu a mai apucat să-și termine discursul. Un obuz a căzut lângă el, iar LIVE-ul de pe Tik-Tok s-a încheiat brusc. Din câte se pare, semnalul telefonului l-ar fi transformat într-o țintă facilă pentru armata ucraineană.

Attention! Graphic video! The Russian unit commander from #Kadyrovites was killed by the shell at the moment of live reporting on social media TikTok that their mission was completed successfully with only one wounded. pic.twitter.com/SugqOFaPZ9

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) April 29, 2022