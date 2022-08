Veniți din lumea satului, mulți artiști de muzică populară au luptat din greu pentru a-și asigura o viață la oraș, lipsită de nevoi. Nu este însă și cazul Vetei Biriș, al cărei atașament față de locul natal nu a lăsat-o să părăsească mediul rural. Deși, prin talentul său, a ajuns în topurile muzicii populare, cântăreața a rămas fidelă traiului simplu cu care a crescut.

Dincolo de legătura pe care format-o cu vecinii săi, satul Căpâlna a semnificat o adevărată sursă de inspirație pentru Veta Biriș. De altfel, interpreta de folclor mărturisește că muzica ei a ajuns rapid la sufletele ascultătorilor tocmai datorită autenticității.

Interpreta este recunoscătoare atât părinților săi, care i-au acordat o educație deosebită, cât și consătenilor, care au sprijinit-o pretutindeni.

(VEZI ȘI: CINE SUNT CEI MAI BOGAȚI CÂNTĂREȚI DE MUZICĂ POPULARĂ. VOCEA ȘI TALENTUL, DUBLATE DE INVESTIȚII PROFITABILE)

„Nu am uitat de unde am plecat”

Încă de la 18 ani, Veta Biriș s-a dedicat folclorului, pe care îl cinstește și în ziua de azi cu multă implicare și cântece de suflet. Veta Biriș nu are niciun regret când vine vorba de deciziile sale, considerând că toate alegerile făcute de-a lungul timpului au contribuit la persoana de astăzi.

„Sunt bucuroasă că am rămas acolo, la sat, pentru că am rămas mai aproape de rădăcina cântecului popular. Dacă sătenii mei știau un cântec, veneau imediat și mi-l spuneau.

De când am început să cânt, în 1967, am rămas omul de la țară.

Dacă am ales să stau în continuare acolo, consătenii mei se bucură și suferă odată cu mine. În comunitatea asta de la țară oamenii se ajută între ei.

Nu am uitat de unde am plecat. Am avut privilegiul de a face cunoscut tot ce are mai frumos Valea Târnavei”, a povestit Veta Biriș, în podcastul de pe YouTube al Andreei Bogdan.