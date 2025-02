De ce a refuzat Joshua Castellano ca Lady Gaga să cânte în clubul lui: „Nu, asta era urâtă”

Joshua Castellano a vorbit deschis despre perioada de glorie a clubului Bamboo, unul dintre locurile care au făcut istorie în viața de noapte a Capitalei. În cadrul unui podcast, afaceristul a dezvăluit motivul pentru care a refuzat ca Lady Caga să cânte în clubul lui.

Invitat în poscatul lui Mihai Morar, Joshua Castellano a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să o cheme pe Lady Gaga în clubul Bamboo. Afaceristul italian a recunoscut că nu a simțit că artista i-ar face cinste clubului, motiv pentru care a decis să nu se ”încurce” cu o astfel de colaborare, comparând cu succesul pe care l-a avut atunci când i-a avut invitați pe Pitbull și Kelly Rowland de la Destiny’s Child în Le Gaga din Herăstrău, unul dintre cluburile sale.

Joshua Castellano: ”Avea o singură melodie. De ce să o iau?”

Joshua Castellano: Atunci când am făcut clubul la Herastrău, primăria a băgat bariera la intrare de la parc, că nu a existat niciodată. Pentru că erau foarte multe mașini. Multe, multe, au fost multe, au fost alte vremuri. Atunci am dat pe Pitbull 80.000 de dolari. A cântat live!

A fost frumos. Când am dus pe Kelly Rowland de la Destiny’s Child. I-am făcut un pachet, atunci i-am dat 100.000 de dolari pentru două pachete. Pentru că era frumoasă. Foarte frumoasă. Și o fată la locul ei. Foarte amabil, foarte plăcută, foarte mișto e. Căsătorită la locul ei. Foarte. Și când a cătat ultima dată era gravida.

Mihai Morar: Ai făcut și greșeli, nu? Pe Lady Gaga ai refuzat-o să o aduci în Bamboo. Nu-ți pare rău?

Joshua Castellano: Nu, asta era urâtă, mă. Urâtă rău era atunci. 10.000 de dolari, plus bilet de avion, plus hotel, plus că venea cu 4-5 oameni după ea. Pentru ce? Avea o singură melodie, pentru ce să o iei? Dacă era ceva frumos, dacă arăta bine la ochi… Multe le-am luat, că erau mai drăguțe, dar și multe le-am refuzat.

Mihai Morar: Și nu îți pare rău că nu ai luat-o? După episodul ăsta ai mai încercat să o iei?

Joshua Castelano: Niciodată. De ce să îmi pară rău?! Trenul trece o singură dată.

Care a fost cea mai mare notă de plată de la Bamboo

Continuând seria dezvăluirilor din perioada de gloria a clubului Bamboo din București, Joshua Castelano a mărturisit că într-o seară a încasat – de la o singură masă – suma de 104.000 de euro.