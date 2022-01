De ce a schimbat Simona Gheorghe vacanța plănuită la munte cu familia, pentru una exotică

Simona Gherghe și familia ei au plecat în vacanță la Dubai, însă decizia au luat-o pe ultima sută de metri, planul inițial fiind să meargă la munte, la schi.

Simona Gherghe, Răzvan Săndulescu și cei doi copii ai lor au renunțat pe ultima sută de metri la vacanța la munte, din România, din cauza lipsei zăpezii și a temperaturilor scăzute.

„Prima data am zis sa fie Poiana Brasov. Apoi, din lipsa de zapada, la inceput de ianuarie, ne-am orientat spre Sinaia. Doar ca acolo… viscol si temperaturi de -10 grade, deloc bune pentru schi, mai ales pentru copii. Schiul trebuie sa fie o placere, nu un chin. Am mai analizat Straja sau Paltinis, dar si aici temperaturile imi dadeau mult cu minus. Asa ca, de panica, am luat bilete de avion pentru Dubai. Ne-am testat toti, am ales hotelul si… asa s-a nascut prima noastra vacanta la cald, iarna. Copiii au fost megaincantati, au inotat cu un delfin, s-au jucat in parcul acvatic la tobogane, au facut plaja si baie-n mare, s-a lasat cu multe tantrumuri de la oboseala, am sarit peste somnul de pranz, au mancat multe paste, pizza, fructe si inghetata. A fost neasteptat de frumos, ne-am intors obositi (mai ales noi, parintii), dar fericiti ca ne-am descurcat perfect in patru. E gata vacanta, acum sper sa mai prindem cate o zi la schi, in weekenduri. Si visam la urmatoarea!”, a scris Simona Gherghe pe Facebook.