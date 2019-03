De ce boală secretă, rușinoasă și incurabilă suferă Daniela Crudu. A recunoscut tot: „Întâmplător am descoperit”

Nu totul este ”pe roze” în viața Danielei Crudu, iar problemele de sănătate au obligat-o să apeleze la ajutor de specialitate. Din nefericire, Daniela Crudu nu a primit vești bune din partea medicilor, iar acum este obligată să urmeze un tratament strict.

Cruduța nu s-a simțit prea bine, în ultima perioadă, așa că – în pofida faptului că nu îi place să meargă la doctor – a trebuit să ajungă la cabinetul medical. Acolo au așteptat-o surprize mai puțșin plăcute, Frumoasa brunetă și-a făcut analize, iar acestea au scos în evidență… diabetul, motiv pentru care Daniela a și trecut la un tratament adecvat. Mai mult, există unele probleme și la ovare.

„Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize. A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am de-astea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a spus Daniela Crudu, la Xtra Night Show.

Ce operații estetice are Daniela Crudu! Nu mai arată ca acum 10 ani când a devenit asistenta matinalilor de la Antena 1

Până la 29 de ani, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. Fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

În urmă cu doi ani, Cruduța le-ar fi cerut unor medici esteticieni, pe mâna cărora s-a lăsat de multe ori, să îi îndepărteze și ultima părticică de grăsime de pe abdomen și coaste, porivit libertatea.ro. Ea s-a lovit însă de refuzul specialiștilor, care i-au spus că nu are nevoie de așa ceva și că, pentru un corp mai tonifiat, să treacă mai des pe la sala de sport. Obsesia vedetei pentru intervențiile estetice a început după ce, la un moment dat, ea a luat câteva kilograme în plus și a primit multe critici la acea vreme.

Într-un interviu acordat în prima lună din 2017, Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, însă, a subliniat faptul că oamenii au tendința să exagereze atunci când o numesc “femeie de plastic”.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului 2017.

