De ce nu a vrut Denisa Nechifor pensie alimentară de la tatăl fetiţei sale: „N-am vrut să rămână copilul cu așa amintiri”

Denisa Nechifor a luptat din răsputeri să o protejeze pe fiica sa de orice şi oricine i-ar putea face rău. În cadrul unui interviu, blondina a dezvăluit motivul pentru care nu şi-a dorit din partea fostului său partener pensie alimentară.

Denisa Nechifor a devenit cunoscută datorită relaţiei pe care a avut-o cu fostul fotbalist Adrian Cristea. Din cauza neînţelegerilor cei doi şi-au spus adio, însă au păstrat o relaţie apropiată de dragul fetiţei lor, Rania.

După separarea de tatăl copilului său, vedeta a încercat să o facă pe micuţă să nu rămână cu amintiri neplăcute, iar din acest motiv a luat câteva decizii radicale.

„Sunt subiecte delicate, mai ales când includ copii. Eu cred că orice părinte pentru binele copilului său trebuie să înțeleagă faptul că trebuie privați copiii de tot felul de discuții și lucruri”, a declarat Denisa Nechifor, citată de spynews.ro.

„Am încercat să o țin pe Rania departe de treaba asta”

Astfel, Denisa Nechifor a explicat că nu a cerut pensie almentară pentru că acest lucru ar fi însemnat ca Rania să fie chemată la tribunal, lucru care ar fi putut să o afecteze pe viitor.

„Am încercat să o țin pe Rania departe de treaba asta. Nici pensie alimentară n-am cerut niciodată pentru că știam că mi-o cheamă pe Rania la tribunal și mi-o pune în fața judecătorilor și i se pun întrebări și chiar n-am vrut să rămână copilul cu așa amintiri”, a mai spus Denisa Nechifor.

Cât desăre relaţia pe care o are în prezent cu fostul său partener, sDenisa Nechifor a declarat: „Nu avem intersecții, în afara de Rania și poate niște chestii de business, mă mai întreabă ceva, mă mai roagă ceva, eu sunt o persoană foarte activă și știe că mai am conexiuni , mă mai întreabă câte ceva. Vorbim despre familiile noastre, despre mama lui, adică eu și Rania suntem două ființe empatice la nivel de familie. (…) Nu văd de ce am pierde timpul cu foarte multe discuții, vorbim despre Rania, ce faci, cum ești”.

Sursă foto: Instagram