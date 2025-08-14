Acasă » Știri » De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…”

De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să…"

De: Alina Drăgan 14/08/2025 | 23:14
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci: „Nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să...”
De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci
Ramona Olaru este una dintre femeile din showbiz-ul monden care atrage mereu atenția. La cei 36 de ani, vedeta Antena 1 este într-o formă de zile mari, iar toate privirile se întorc după de ea. Însă, în ultima perioadă, aceasta nu a prea avut noroc în dragoste. Atunci când vine vorba despre un partener, pretențiile ei sunt mari și se pare că aceasta nu mai vrea iubiți săraci. A explicat și de ce și-a impus acest standard.

Atunci când vine vorba de viața amoroasă, Ramona Olaru a trecut prin toate. Are la activ un mariaj eșuat și câteva relația care nu au mers așa cum și-a dorit. De-a lungul timpului a cunoscut mai multe tipologii de bărbați, iar acum știe exact ce vrea. Vrea un bărbat care să fie pe măsura ei, din toate punctele de vedere.

De asemenea, vedeta Antena 1 a mai precizat că nu își mai dorește iubiți săraci. A mai trecut prin asta, a susținut unii bărbați din viața ei chiar și din punct de vedere financiar, dar acum nu vrea să mai facă acest lucru. Își dorește să facă echipă cu partenerul ei, să se susțină în orice, să aibă stabilitate, nu griji suplimentare.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva”, a declarat Ramona Olaru, la Antena Satrs.

De ce nu mai vrea Ramona Olaru iubiți săraci

Se mai visează Ramona Olaru în fața altarului?

În ceea ce privește căsătoria, Ramona Olaru nu se mai grăbește să ajungă în fața altarului. A făcut greșeala asta în trecut și a învățat lecția. Deși nu se mai vede mireasă, vedeta de la Antena 1 nu exclude, în cazul în care găsește bărbatul potrivit, să ajungă din nou în fața altarului.

„Ani lumină distanță (n.r. o despart de căsătorie). Unde mă grăbești? De ce mă pui în poziția aia? Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă. Dar, să mă mai blochez în ceva ce nu mă face fericită sau să stau doar ca să fiu într-o relație, nu!”, a mai spus Ramona Olaru.

Foto: Instagram

×