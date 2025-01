De ce nu s-a recăsătorit astrologul Minerva, după ce a rămas văduvă: Dacă am îngropat doi, înseamnă că...”

Astrologul Minerva, pe numele său real Gabriela Dima, este una dintre cele mai cunoscute personalități ale lumii ezoterice din România. Cu o carieră de succes, construită pe baza unui amestec impresionant de cunoștințe astrologice, educație academică solidă și o intuiție remarcabilă, Minerva a reușit să câștige respectul și admirația publicului. Totuși, viața personală a celei care citește stelele ascunde drame profunde care au marcat-o definitiv.

Unul dintre cele mai semnificative aspecte ale existenței sale este faptul că, deși a avut mai multe relații importante, Minerva a ales să nu se recăsătorească. Decizia, care poate părea surprinzătoare pentru cei care îi cunosc doar partea publică, este rezultatul unor pierderi personale care au lăsat urme adânci în sufletul său.

În tinerețe, Minerva a fost căsătorită de două ori, însă ambele căsnicii s-au încheiat în mod tragic. Soarta nemiloasă i-a luat partenerii de viață la vârste fragede, ambii pierzându-și viețile în circumstanțe dramatice. Primul său soț a murit subit, iar al doilea partener, de asemenea, a fost răpus de un infarct. Aceste evenimente au lăsat-o pe Minerva nu doar îndurerată, ci și profund marcată de un sentiment de vinovăție, pe care l-a descris, la un moment dat, drept o „umbră a destinului” care i-a influențat alegerile de mai târziu.

Această experiență personală dureroasă a determinat-o să creadă că, poate, destinul său nu este acela de a trăi alături de un partener pe termen lung. Într-un moment de reflecție asupra vieții sale, Minerva a luat decizia de a nu mai căuta o relație conjugală, dedicându-și energia altor aspecte ale vieții, în special carierei și familiei. Ea a continuat să își găsească alinare și împlinire prin intermediul pasiunii pentru astrologie și studiile în domeniul ezoteric, care au reprezentat un refugiu emoțional și spiritual.

“Nu, dar nici nu m-am gândit. Deci după ce s-a întâmplat, am avut 6 ani al doilea partener de viață și tot așa l-am îngropat, a făcut infarct, a căzut jos, era tot ofițer, că am avut… și mi-am zis: “Domnule, dacă am îngropat doi, înseamnă că eu nu trebuie să mă căsătoresc.”, dar cu Mircea a fost o altă poveste. Era un Scorpion, cu Balanță, eu Vărsător cu Capricorn, afinitatea exista foarte puternică între semen, dar a existat și acea atracție, cum să spun… mă dusesem să dau examen la facultate,

în loc să vin să-i spun mamei că am intrat la facultate, am venit și i-am spus că m-am măritat, că asta am făcut… intrasem și la facultate, dar nu a fost o chestie sporadică.

Aveam 15 ani, nu 16 ani, avusese loc un accident, cu căzuse un avion cu dublă manșă lângă Arad și asta era comisia de anchetă, venită de la București și i-am zis tatălui când a plecat: “Tati, să știi că eu cu ăsta mă mărit!”, și când m-a văzut cu el, el și-a adus aminte și a zis tati, mamei mele:

“Tu știi ce mi-a spus Gabi? Zice că se mărită cu el, l-a cunoscut acum 4 ani.”. (…)

Nu (n.r. nu ia spus soțului că va muri), (…) am avut un presentiment și mai ales în dimineața când a plecat, ultima imagine pe care o am… când și a pus cascheta pe cap și a ieșit, eu dormeam cu ăia mici.”, a declarat Minerva, în cadrul emisiunii moderate de Denise Rifai.