De ce nu se ține pâinea în pungă. Cum trebuie păstrată, de fapt

Pâinea costă acum mai mult decât în urmă cu patru ani. De aceea, e bine să te asiguri că acest aliment rămâne proaspăt și crocant mai mult timp. Modul în care o depozitezi poate să facă diferența. Brutarul Joost Arijs are câteva sfaturi prețioase pentru noi.

Este important să știm că există diferențe între pâinea din supermarket și pâinea de la o brutărie. Pâinea pe care o luăm din magazine conține mulți conservanți și este făcută să rămână umedă mai mult timp. Pâinea de supermarket este de obicei puțin mai ieftină, dar o pâine coaptă în cuptor vă va menține senzația de sațietate mai mult timp și va putea fi mai ușor digerată. Spre exemplu, pâinea cu maia proaspăt coaptă este excelentă pentru digestie și oferă o experiență gustativă autentică. Are o structură aparte și o crustă crocantă. Nu găsești astfel de lucruri într-un supermarket.

„Pungile de hârtie pe care le oferă brutăriile conțin parafină. Acest lucru previne uscarea pâinii”, explică Arijs. Aceste pungi sunt potrivite dacă cumpărați pâinea feliată. În general, e bine

ca pâinea să fie ținută în hârtie sau pur și simplu într-un prosop. În acest fel, va rezista cel puțin două-trei zile. Pâinea feliată, pe de altă parte, se consumă cel mai bine cât mai curând posibil după cumpărare. Feliile individuale se usucă mult mai repede.

Ce alegem între o pungă de plastic transparentă pentru pâine și o alta de hârtie

În supermarketuri, uneori ai de ales între o pungă de plastic transparentă pentru pâine și o alta de hârtie. Care este cea mai bună?

„Cel mai bine este să nu depozitezi pâinea într-o pungă de plastic, deoarece devine repede prea umedă și își pierde imediat crusta crocantă. Punga de hârtie este opțiunea mai bună în acest caz”, ne asigură Arijs.

Cât de indicată este o cutie de plastică pentru pâine

O cutie de pâine din plastic sau metal păstrează bine pâinea și permite și ventilația necesară. Și aici, cutia de pâine funcționează cel mai bine dacă pâinea e nefeliată. Dacă cumperi pâine feliată de la brutărie, punga de parafină este mai eficientă decât cutia.

Congelarea pâinii poate fi o soluție dacă nu intenționezi să o consumi imediat. „De fapt, vei strica pâinea. O pâine bună are un strat moale și o crustă crocantă. Dacă o congelezi, acea parte crocantă se va pierde complet, iar asta poate afecta gustul. Mai mult, procesul de congelare în sine nu crește durata de valabilitate a pâinii. Pâinea congelată nu rezistă mai mult după decongelare decât pâinea care nu a fost congelată”, mai spune Joost Arijs.

