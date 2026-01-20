Acasă » Știri » De ce nu se ține pâinea în pungă. Cum trebuie păstrată, de fapt

De ce nu se ține pâinea în pungă. Cum trebuie păstrată, de fapt

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 17:14
De ce nu se ține pâinea în pungă. Cum trebuie păstrată, de fapt

Pâinea costă acum mai mult decât în urmă cu patru ani. De aceea, e bine să te asiguri că acest aliment rămâne proaspăt și crocant mai mult timp. Modul în care o depozitezi poate să facă diferența. Brutarul Joost Arijs are câteva sfaturi prețioase pentru noi.

Este important să știm că există diferențe între pâinea din supermarket și pâinea de la o brutărie. Pâinea pe care o luăm din magazine conține mulți conservanți și este făcută să rămână umedă mai mult timp. Pâinea de supermarket este de obicei puțin mai ieftină, dar o pâine coaptă în cuptor vă va menține senzația de sațietate mai mult timp și va putea fi mai ușor digerată. Spre exemplu, pâinea cu maia proaspăt coaptă este excelentă pentru digestie și oferă o experiență gustativă autentică. Are o structură aparte și o crustă crocantă. Nu găsești astfel de lucruri într-un supermarket.

„Pungile de hârtie pe care le oferă brutăriile conțin parafină. Acest lucru previne uscarea pâinii”, explică Arijs. Aceste pungi sunt potrivite dacă cumpărați pâinea feliată. În general, e bine
ca pâinea să fie ținută în hârtie sau pur și simplu într-un prosop. În acest fel, va rezista cel puțin două-trei zile. Pâinea feliată, pe de altă parte, se consumă cel mai bine cât mai curând posibil după cumpărare. Feliile individuale se usucă mult mai repede.

Ce alegem între o pungă de plastic transparentă pentru pâine și o alta de hârtie

În supermarketuri, uneori ai de ales între o pungă de plastic transparentă pentru pâine și o alta de hârtie. Care este cea mai bună?

„Cel mai bine este să nu depozitezi pâinea într-o pungă de plastic, deoarece devine repede prea umedă și își pierde imediat crusta crocantă. Punga de hârtie este opțiunea mai bună în acest caz”, ne asigură Arijs.

Cât de indicată este o cutie de plastică pentru pâine

O cutie de pâine din plastic sau metal păstrează bine pâinea și permite și ventilația necesară. Și aici, cutia de pâine funcționează cel mai bine dacă pâinea e nefeliată. Dacă cumperi pâine feliată de la brutărie, punga de parafină este mai eficientă decât cutia.

Congelarea pâinii poate fi o soluție dacă nu intenționezi să o consumi imediat. „De fapt, vei strica pâinea. O pâine bună are un strat moale și o crustă crocantă. Dacă o congelezi, acea parte crocantă se va pierde complet, iar asta poate afecta gustul. Mai mult, procesul de congelare în sine nu crește durata de valabilitate a pâinii. Pâinea congelată nu rezistă mai mult după decongelare decât pâinea care nu a fost congelată”, mai spune Joost Arijs.

Citește și: Pericolul ascuns din sucurile de fructe! Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Are efect identic cu un pahar de…”

Citește și: Care este cel mai sănătos tip de pâine? Mihaela Bilic a dezvăluit: ”A devenit sensibil”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
Știri
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
4 zodii care primesc un dar puternic de la Univers de pe 20 ianuarie. Li se schimbă viața
Știri
4 zodii care primesc un dar puternic de la Univers de pe 20 ianuarie. Li se schimbă viața
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul...
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în anii următori...”
Gandul.ro
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
Digi24
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
„Plaha”, thrillerul politic de pe NETFLIX care a inflamat dezbaterile. Cât a costat primul sezon?
go4it.ro
„Plaha”, thrillerul politic de pe NETFLIX care a inflamat dezbaterile. Cât a costat primul sezon?
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în anii următori...”
Gandul.ro
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război! „Cel mai probabil, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
BANC | Cea mai corectă definiție a împerecherii
BANC | Cea mai corectă definiție a împerecherii
4 zodii care primesc un dar puternic de la Univers de pe 20 ianuarie. Li se schimbă viața
4 zodii care primesc un dar puternic de la Univers de pe 20 ianuarie. Li se schimbă viața
Gestul făcut de Radu Drăgușin la ieșirea din biserică, în fața tuturor. Ioana Stan nu va uita ...
Gestul făcut de Radu Drăgușin la ieșirea din biserică, în fața tuturor. Ioana Stan nu va uita niciodată asta!
Netflix mărește tarifele în România?! Cât costă cele 4 tipuri de abonamente în 2026
Netflix mărește tarifele în România?! Cât costă cele 4 tipuri de abonamente în 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Vezi toate știrile
×