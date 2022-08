De ce nu și-ar fi lăsat Claudia Pătrășcanu copiii în vacanță cu Gabi Bădălău. Afaceristul a stat ore întregi în fața casei artistei

În urmă cu câteva săptămâni Gabi Bădălău făcea din nou acuzaţii dure la adresa fostei sale partenere. Afaceristul mărturisea faptul că artista nu îi răspunde la telefon, deşi stabilise cu aceasta să îi ia pe copii într-o vacanţă. Recent, Claudia Pătrăşcanu a dorit să facă lumină şi să explice ce s-a întâmplat, de fapt.

Din cauza scandalurilor repetate, Gabi Bădălău a mărturisit în urmă cu ceva timp în mediul online faptul că s-a săturat să tacă și că de acum înainte va prezenta publicului tot ce va face Claudia Păstrașcanu.

Zis şi făcut! Ultima discuţie aprinsă pe care cei doi au avut-o a fost povestit în detaliu de afacerist pe pagina sa de Instagram. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Acum, la câteva zile distanţă, Claudia Pătrăşcanu se apară şi explică cum a ajuns afaceristul să sune la Protecția Copilului.

„Mi-aș fi dorit ca el să fie foarte matur, să fie un bărbat echilibrat, mai ales că avem doi băieți și băieții în general au nevoie de un exemplu patern în viața lor. (…) Gabi trebuia să vină să-i ia pe cei mici pe data de 15. A spus că nu vrea să vină pe 15 și că el vine pe 18 – era vorba de această vacanță de două săptămâni, de vară – și nu a venit nici pe 18, ci a venit pe 17. Nu a anunțat pe nimeni, a venit când a vrut el, și pe 17 așa s-a nimerit (…) să plecăm în Munții Dobrogei. M-am trezit pe 17 că mă sună poliția. M-am și speriat, nu știam ce se întâmplă. (…) Într-un final m-am întors cu copii și s-au rezolvat toate lucrurile. Gabi a înțeles greșeala pe care el a făcut-o și cred că a fost destul de tardiv, pentru că el se grăbește să scrie mesaje, să acuze, să arunce cu nămol …”, a declarat Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

Claudia Pătrăşcanu: „De multe ori simt că nu am cu cine să vorbesc”

Deşi au reuşit să clarifice iniţial neînţelegerea, Claudia Pătrăşcanu nu a vrut să-și dea acordul nici după întoarcearea din Munții Doborgei, ca băieţii săi să plece cu tatăl lor în vacanţă. Artista explică faptul că nu a fost dorinţa sa, ci a băieţilor.

„Au spus că ei sunt foarte obosiți. Este vorba de doi copii, care sunt mici și nu fac față unui program haotic, matur. (…) Am avut o discuție cu Gabi, i-am spus ceea ce au spus cei mici și că vor să petreacă cu tatăl lor la Bolintin. Au vrut să petreacă, dar să nu mai meargă în vacanță. (…) Am vorbit cu Gabi, Gabi nu a înțeles. De multe ori simt că nu am cu cine să vorbesc. (…) Cred că mai presus de orice sunt ambițiile și orgoliile la Gabi. (…) Atunci a făcut această ordonanță prezidențială.”, a mai explicat artista.