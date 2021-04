De ce nu vor copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bălădău să se mute la București. Artista a mărturisit: „Plâng după...”

Claudia Pătrășcanu a povestit într-un interviu că în urmă cu un an a vrut să se mute de la Constanța, orașul în care locuiește acum, în Capitală, dar copiii ei și ai lui Gabi Bădălău s-au opus.

Declarațiile artistei vin ca o reacție la spusele lui Gabi Bădălău care susține că bunicii (nr. Nicolae Bădălău și soția sa) nu și-au mai văzut nepoții de cinci luni pentru că mama lor nu îi lasă.

„Copiii nu își doresc să se întoarcă în București, plâng după doamnele educatoare, plâng după copii, mamaia e pentru ei o minune”, a spus Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Ea a mărturisit că a început să caute școli cei mici, însă după care fiul de milionar nu a mai dat niciun semn în acest sens. „S-a mai întâmplat acum un an de zile, atunci când tatăl copiilor mi-a spus caută casă, caută școli, am căutat și casă, am căutat și școliile, iar când le-am găsit…”, a mai spus vedeta, potrivit aceleași surse.

Cei mici știu de separare

Într-un interviu dat luna trecută jurnaliștilor de la OkMagazine, Claudia Pătrășcanu povestea că cei doi copii știu ce se întâmplă între mama și tatăl lor.

„Le-am explicat că mami şi tati s-au separat, dar că îi iubesc la fel de mult în continuare. La început, Gabriel m-a întrebat de ce nu mai locuim în casa în care s-au născut şi fiind prea mici, le-am zis că tati renovează casa, deoarece era prea brusc totul.

Iar când a mers în vizită la el mi-a zis că nu a renovat nimic, casa e identică. Dar nu vreau să-i cresc în minciună, le voi spune adevărul la momentul potrivit.

Eu detest minciuna şi i-am spus şi lui Gabi că accept adevărul, indiferent cât ar fi de dureros. Chiar şi atunci când eram împreună şi şi-a făcut o relaţie bazată pe iubire, căci era îndrăgostit de altă femeie, preferam să vină ca un bărbat asumat şi să-mi spună.

Dar a preferat să mă mintă în faţă, eu ştiind adevărul adevărat”, spunea cântăreața,

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în vara lui 2019

Claudia Pătrășcanu a devenit soția lui Gabi Bădălău pe 14 februarie 2015, la un an de când și-au început povestea de dragoste. Tot în ziua cununiei civile, ei şi-au oficiat logodna în biserică şi l-au botezat pe băieţelul lor, Gabriel Alexandru.

Nunta a avut loc în primăvara lui 2016. Fostul cuplu mai are un fiu: Nicolas Mihail a venit pe lume pe 24 ianuarie 2017. După ce a părăsit Bucureştiul, Claudia Pătrășcanu a ales să se mute cu cei doi copii pe care îi are cu Gabi Bădălău în casa pe care o deține în Agigea.

