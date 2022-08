De ce nu vrea, de fapt, Ana Morodan să facă un copil. Sacrificiul pe care îl face „Contesa digitală”

Ana Morodan (37 de ani) a mărturisit care este motivul pentru care care refuză să aducă pe lume un copil. „Contesa digitală” le dă o lecție femeilor, numindu-se „simbol al overworking românesc” .

Ana Morodan este una dintre cele mai active creatoare de conținut, motiv pentru care s-a și ales cu supranumele de „Contesa Digitală”. Ajunsă la 37 de ani, nemăritată și fără copil, a dezvăluit care este motivul pentru care a ajuns în această situație.

„Deci am ajuns acest simbol al overworking-ului românesc. Ok, I can work with that. Nu mai vreau să propovăduiesc asta, dar cred că e extrem de important ca oamenii să știe că asta vine cu un preț, cu un mega preț pe care nici măcar eu care pot să-ți spun că până acum am trăit pe sistemul ăsta în care știi … pe analiza tranzacțională se spune că noi avem trei ipostaze ale sinelui: Părintele, Copilul și Adultul. Eu am trăit foarte mult în ipostază copilului”, a dezvăluit Ana Morodan în cadrul podcastului Fain&Simplu. (CITEȘTE ȘI: Ana Morodan, decizie radicală. ”Contesa digitală” vrea să își taie sânii: ”Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor”)

Ana Morodan: „Business-ul meu este copilul meu”

După cum „Contesa digitală” muncește enorm de mult, a ajuns să plătească scump pentru cariera sa. Poate cel mai mare sacrificiu pe care îl face este că renunță la viața de familie și la ideea de a avea un copil.

„E foarte important ca oamenii să înțeleagă care este prețul pe care ești dispus să-l plătești. Eu, până acum, am fost dispusă să-l plătesc. Sunt un om foarte asumat, sunt o femeie care poate să spună direct, eu nu vreau să fac copii. Pentru mine, business-ul meu este copilul meu, drept dovadă, poți să fii și partenerul meu de viață. Dacă te-ai luat de business-ul meu, te rad de pe fața acestui pământ. Depinde până unde vrei să mergi cu acest compromis și cât ți bine să-l faci”, a adăugat Ana Morodan. (CITEȘTE ȘI: Imagini de infarct cu Ana Morodan. „Contesa Digitală” s-a fotografiat în sânii goi pe reţelele de socializare)

Episodul integral îl urmăriți aici: