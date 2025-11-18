Acasă » Știri » De ce și-a luat viața Marius Chivu, polițistul de 24 de ani din Mioveni. Avea mari probleme de 3 luni. Ce îl rugase pe șeful din Giurgiu?

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 12:00
Marius Chivu, polițistul în vârstă de 24 de ani din Mioveni, care a fost găsit fără suflare în weekend, se pare că devenise depresiv. Trupul său a fost descoperit sâmbătă, 16 noiembrie 2025, după ce proprietara apartamentului unde stătea cu chirie, alarmată că tânărul nu mai răspundea la telefon, a cerut ajutorul poliției.

Tânărul polițist locuia într-un apartament din comuna Ghimpați, județul Giurgiu. După ce nu a mai răspuns la telefon, proprietara s-a speriat și a mers la Secția de Poliție Rurală nr. 4. Aceasta le-a mărturisit că l-a contactat de mai multe ori pe tânăr, însă nu primise niciun semn din partea lui. Îngrijorată, a decis să anunțe autoritățile, care s-au deplasat imediat la adresa indicată.

În momentul în care polițiștii au ajuns la locuință, aceștia au găsit ușa încuiată. După ce au reușit să intre în apartament, au avut parte de o imagine șocantă. Tânărul zăcea fără viață pe podea, împușcat în zona capului, iar lângă el se afla o armă, despre care se spune că ar fi fost folosită în momentul tragediei.

De aproximativ trei luni, datoriile au început să îl copleșească, iar starea lui emoțională s-a deteriorat vizibil. Banii nu îi mai ajungeau, avea datorii la colegi, chiria era neplătită din vară, iar proprietara amenința cu evacuarea. În plus, mama sa era grav bolnavă, iar el își dorea să o sprijine, atât financiar, cât și prin prezența și timpul petrecut alături de ea.

Săptămâna trecută, Marius i-ar fi spus șefului său că și-ar dori să se transfere de la Inspectoratul de Poliție Giurgiu, unde lucra din 2022, la cel din Argeș. Cererea sa a fost transmisă comandantului, care i-a promis că îl va ajuta. Marius mai avea un frate și își doreau, împreună, să îi ofere mamei lor, pe care o iubeau enorm, sprijinul de care avea nevoie în aceste momente dificile.

În weekend, Marius a fost găsit fără viață în apartamentul său. Acesta intrase într-o depresie cruntă pentru care lua tratament, însă nici acesta nu l-a mai ajutat și a recurs la gestul necugetat. Ieri, 17 noiembrie 2025, trupul neînsuflețit al lui Marius Chivu a fost supus autopsiei, iar ulterior predat familiei pentru înmormântare.

