El este polițistul din Giurgiu găsit împușcat în cap! Era măcinat de datorii

Sfârșit tragic pentru un tânăr polițist de numai 24 de ani. Acesta a fost găsit împușcat în cap, duminică – 16 noiembrie, în apartamentul în care locuia în chirie. Proprietara a fost cea care a făcut descoperirea tragică. Se pare că tânărul s-a sinucis cu arma din dotare. Era măcinat de datorii.

Un polițist din Ghimpați, județul Giurgiu a fost găsit împușcat în cap, astăzi, în apartamentul în care stătea cu chirie. Proprietara a făcut descoperirea șocantă, după ce tânărul nu i-a răspuns la telefon. Femeia a intrat în apartament cu cheia de rezervă și a alertat de urgență poliția.

„Astăzi, la sediul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Ghimpaţi, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din judeţul Argeş, chiriaş în apartamentul pe care aceasta îl deţine, nu răspunde la telefon. În temeiul sesizării, la faţa locului, s-au deplasat poliţişti, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împuşcat, cu o armă, în zona capului”, a transmis IPJ Giurgiu.

Tânărul polițist era măcinat de datorii

Tânărul polițist era din Argeș, însă se mutase în Ghimpați, județul Giurgiu, datorită locului de muncă pe care îl avea. Duminică dimineață, după ce a ieșit din tură, acesta a mers acasă, unde și-a pus capăt zilelor.

Polițistul ar fi recurs la un gest necugetat și s-ar fi împușcat în cap cu arma din dotare. La postul din Ghimpaţi, poliţiştii nu au unde să îşi lase armele, aşa că agenţii îşi iau pistolul acasă după serviciu.

Se pare că tânărul trecea printr-o perioadă grea a vieții sale. Apropiații spun că acesta era măcinat de datorii și de patru luni nu mai plătise chirie. Astăzi, proprietara urma să îl dea afara din locuință.

„Foarte retras. De patru luni de zile nu a mai plătit chiria şi astăzi urma să îl execute”, a spus un coleg.

Polițistul a lăsat un bilet de adio în care a spus că îi pare rău pentru tot. De asemenea, apropiații spun că acesta ar fi avut și probleme de natură sentimentală. De curând ar fi cerut să fie trasferat de la postul din Ghimpaţi, dar cererea i-ar fi fost refuzată.

Însă, șefii din poliţie au observat că tânărul este mai abătut decât de obicei în ultima perioadă şi l-au chemat la discuţii. Avea avizul psihologic în termen, dar l-au trimis la un control suplimentar.

„Am avut o discuţie scurtă, a fost adus la mine de şeful lui. L-am întrebat dacă are probleme, ştiam că există nişte împrumuturi, nişte datorii. Ce am auzit acum e că avea probeme financiare. Totul s-a întâmplat dimineaţă, când a ieşit din tură”, a declarat Dana Ionuţ, de la IPJ Giurgiu.

