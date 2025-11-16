Acasă » Știri » Polițistul din Giurgiu a lăsat un bilet de adio. Ce probleme îl măcinau pe tânărul de 24 ani

Polițistul din Giurgiu a lăsat un bilet de adio. Ce probleme îl măcinau pe tânărul de 24 ani

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 19:51
Polițistul din Giurgiu a lăsat un bilet de adio. Ce probleme îl măcinau pe tânărul de 24 ani
Ies la iveală detalii halucinante despre polițistul, în vârstă de 24 de ani, care a fost găsit fără suflare în județul Giurgiu. Tânărul, originar din Argeș, a fost găsit fără viață în locuința sa. Trupul său a fost descoperit sâmbătă, 16 noiembrie, după ce proprietara apartamentului, unde stătea cu chirie, alarmată că tânărul nu mai răspundea la telefon, a cerut ajutorul poliției.

Polițistul locuia într-un apartament din comuna Ghimpați, județul Giurgiu. După ce nu a mai răspuns la telefon, proprietara s-a speriat și a mers la Secția de Poliție Rurală nr. 4. Aceasta le-a mărturisit că, l-a contactat de mai multe ori pe tânăr, însă nu primise niciun semn din partea acestuia. Îngrijorată a decis să anunțe autoritățile, care s-au deplasat imediat la adresa indicată.

Polițistul din Giurgiu a lăsat un bilet de adio

În momentul în care polițiștii au ajuns la locuință, aceștia au găsit ușa încuiată. După ce au reușit să intre în apartament, au avut parte de o imagine șocantă. Tânărul zăcea fără viață pe podea, împușcat în zona capului, iar lângă el se afla o armă, despre care se spune că ar fi fost folosită în momentul tragediei.

Mai mult decât atât, anchetatorii ar fi găsit în apartamentul tânărului un bilet de adio, scris de agent înainte de a recurge la gestul extrem, în care mărturisea că îi pare rău pentru toate cele întâmplate. Se pare că polițistul adunase mai multe datorii, atât față de colegi, cât și față de alții, iar acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care și-a luat viața.

De asemenea, încă de vineri, proprietarul locuinței în care stătea cu chirie i-ar fi cerut să părăsească apartamentul, urmând apoi un schimb de mesaje între cei doi. Astăzi, 16 noiembrie 2025, tânărul polițist a fost găsit fără viață chiar în apartamentul pe care urma să-l părăsească.

„Astăzi, la sediul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 4 Ghimpaţi, s-a prezentat o femeie, care a sesizat faptul că un tânăr, de 24 de ani, din judeţul Argeş, chiriaş în apartamentul pe care aceasta îl deţine, nu răspunde la telefon. În temeiul sesizării, la faţa locului, s-au deplasat poliţişti, care au descoperit faptul că tânărul în cauză s-ar fi împuşcat, cu o armă, în zona capului”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Giurgiu.

