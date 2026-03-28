Acasă » Știri » De ce te pierzi în mall și cum ajungi să cumperi mai mult fără să-ți dai seama: efectul „Gruen Transfer”

De ce te pierzi în mall și cum ajungi să cumperi mai mult fără să-ți dai seama: efectul „Gruen Transfer”

De: Paul Hangerli 28/03/2026 | 08:10
De ce te pierzi în mall și cum ajungi să cumperi mai mult fără să-ți dai seama: efectul „Gruen Transfer”
Mallul ca un labirint, sursa-colaj CANCAN.RO

Ai intrat vreodată într-un mall pentru „doar cinci minute” și ai ieșit după o oră, cu pungi în plus și fără să-ți amintești exact cum ai ajuns în anumite magazine? Nu este o coincidență. În spatele acestei experiențe stă un concept real din psihologia consumului, numit „Gruen Transfer”, inspirat de ideile arhitectului Victor Gruen, considerat creatorul mall-urilor moderne.

Ce este „Gruen Transfer” și de ce te simți pierdut în mall

Conceptul de „Gruen Transfer” descrie senzația de dezorientare care apare în centrele comerciale. Intrarea într-un astfel de spațiu are, de obicei, un scop clar, dar pe parcurs atenția este fragmentată, iar traseul devine imprevizibil. În acest punct, scopul inițial se pierde, iar experiența se transformă într-o explorare fără direcție.

Este un efect psihologic care apare atunci când mediul elimină reperele familiare și stimulează constant atenția. În acel moment, comportamentul devine mai relaxat, iar deciziile sunt mai puțin controlate.

Cum funcționează mecanismul în practică

„Gruen Transfer” apare în momentul în care orientarea spațială și temporală se estompează. Vizitatorul nu mai urmărește un traseu logic, nu mai are percepția clară a timpului și devine mai deschis la stimuli externi.

Această stare nu este întâmplătoare. Este rezultatul unui design atent gândit, care creează o experiență continuă, fără puncte clare de oprire sau ieșire. Pe măsură ce atenția este captată de vitrine, muzică sau mirosuri, creierul renunță la obiectivul inițial și intră într-un mod de explorare.

De ce sunt mall-urile construite astfel

Centrele comerciale moderne sunt proiectate pentru a prelungi cât mai mult timpul petrecut în interior. Cu cât un vizitator stă mai mult, cu atât crește probabilitatea de a face achiziții.

Pentru a obține acest efect, arhitecții și designerii folosesc trasee care nu sunt directe, spații care se deschid treptat și o organizare care încurajează deplasarea continuă. Lipsa ferestrelor și a reperelor naturale elimină conexiunea cu exteriorul, iar iluminatul artificial creează o atmosferă constantă, indiferent de momentul zilei.

În același timp, magazinele sunt amplasate strategic, astfel încât drumul către un punct important să treacă prin cât mai multe zone comerciale.

Pierderea noțiunii timpului, o strategie bine calculată

Un element esențial în acest mecanism este lipsa indicilor temporali. În mall-uri nu există ceasuri vizibile, iar lumina naturală este limitată sau complet absentă. Fără aceste repere, percepția timpului devine difuză.

Același principiu este folosit și în cazinouri, unde mediul este construit pentru a menține atenția constantă și pentru a elimina orice senzație de „timp care trece”. În lipsa unor semnale externe, vizitatorii rămân mai mult decât intenționau și devin mai predispuși la decizii spontane.

Cine a fost Victor Gruen și cum a apărut ideea mall-ului modern

Victor Gruen (1903–1980) a fost un arhitect austriac care a emigrat în Statele Unite și a revoluționat modul în care sunt construite spațiile comerciale. În 1956, a proiectat Southdale Center, considerat primul mall modern închis.

Viziunea lui nu era însă orientată exclusiv spre comerț. Gruen își imagina aceste spații ca centre comunitare, unde oamenii să se întâlnească, să socializeze și să petreacă timp într-un mediu urban protejat, fără trafic și stres.

De la centru comunitar la mașină de vânzare

În timp, ideea lui Victor Gruen a fost preluată și adaptată de dezvoltatori, care au pus accentul pe componenta comercială. Designul a fost optimizat pentru eficiență economică, iar experiența vizitatorului a devenit un instrument de vânzare.

Termenul „Gruen Transfer” a apărut ulterior, tocmai pentru a descrie efectul produs de aceste spații asupra comportamentului consumatorilor. Ironia este că însuși Gruen a criticat această evoluție, considerând că proiectele sale au fost transformate în „bastioane ale consumului”.

De ce funcționează acest mecanism

La nivel psihologic, oamenii au nevoie de orientare și control. Atunci când aceste elemente dispar, creierul intră într-o stare mai relaxată, în care filtrul rațional este diminuat. În această stare, deciziile sunt influențate mai mult de stimuli externi decât de planuri inițiale.

Rezultatul este vizibil: vizitatorii petrec mai mult timp în mall, explorează mai multe magazine și fac achiziții pe care nu le planificaseră.

Ce arată, de fapt, experiența din mall

„Gruen Transfer” nu este doar o teorie, ci un fenomen observabil în viața de zi cu zi. Experiența aparent banală de a te plimba printr-un mall este, de fapt, rezultatul unui design complex, gândit pentru a influența comportamentul.

De la ideea inițială a lui Victor Gruen până la centrele comerciale de astăzi, mall-ul a devenit un spațiu în care arhitectura, psihologia și marketingul lucrează împreună pentru același scop: să te țină cât mai mult în interior.

