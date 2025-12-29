Acasă » Știri » De ce trebuie să pui pliculețe de ceai la geam iarna. Trucul spaniolilor

De: Irina Vlad 29/12/2025 | 14:12
De ce trebuie să pui pliculețe de ceai la geam iarna. Trucul spaniolilor / sursă foto: social media

Pliculețele de ceai au tot felul de utilizări în timpul iernii, atât în casă, cât și în mașină, spun experții. Este unul dintre acele mici sfaturi utile pe care oamenii le recomandă în sezonul rece. De ce trebuie să pui pliculețe de ceai la geam iarna, de fapt? Trucul spaniolilor te va lăsa fără cuvinte. 

„Trucul spaniol” cu pliculețe de ceai pe geamuri în timpul iernii este o metodă populară pentru reducerea condensului și curățarea naturală a sticlei, folosind puterea de absorbție a umezelii și acidul tanic din ceai.

Cum se folosesc pliculețele de ceai

Puteți fie să așezați pliculețe de ceai uscate (în special negru/verde) pentru a absorbi umezeala din mașini, fie să preparați ceai puternic pentru a-l folosi ca un detergent natural, fără urme, pentru geamurile casei, folosind taninurile pentru a îndepărta grăsimea și murdăria. Este o metodă ieftină și ecologică pentru geamuri mai curate și interioare mai proaspete.

De ce trebuie să pui pliculețe de ceai la geam iarna. Trucul spaniolilor/ sursă foto: social media

Pentru reducerea condensului (mașini). De ce funcționează: Frunzele de ceai absorb în mod natural umezeala, acționând ca niște mini dezumidificatoare, ceea ce reduce umiditatea care provoacă aburirea geamurilor, spun experții. Așezați câteva pliculețe de ceai negru sau verde uscate și nefolosite pe tabloul de bord al mașinii sau lângă parbriz peste noapte. Acestea absorb și mirosurile ușoare, lăsând mașina cu un miros mai proaspăt.

Pentru curățarea geamurilor (casă și mașină): Taninurile din ceaiul negru sunt degresanți naturali și agenți de strălucire, ajutând la dizolvarea murdăriei și a grăsimii pentru un finisaj fără urme. Înmuiați 3-4 pliculețe de ceai negru folosite în apă caldă. Lăsați-le să se răcească, apoi turnați-le într-o sticlă cu pulverizator.

Pulverizați pe geamurile murdare și ștergeți cu o cârpă din microfibră pentru o curățare strălucitoare și naturală. Beneficiile nu sunt doar estetice. Menținerea geamurilor curate ajută și la gestionarea umidității din interior.

