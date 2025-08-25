De ce urlă unii câini când aud muzică. Cercetătorii au descoperit misterul din spatele patrupezilor „soliști”

Cu siguranță ai văzut cel puțin o dată un videoclip viral cu un câine care „cântă” în tandem cu stăpânul. Acest clipuri adună numeroase aprecieri, iar de la râsete în hohote până la uimire sinceră, reacțiile oamenilor sunt întotdeauna intense. Dar te-ai întrebat vreodată de ce fac câinii asta? Simt cu adevărat muzica sau doar încearcă să comunice? Specialiștii vin cu explicația.

Comportamentul este mai complex decât pare la prima vedere. Câinii care „cântă” par că urmează tonalitatea melodiei, iar uneori se sincronizează atât de bine, încât ai putea crede că au ureche muzicală. Dar este oare o formă de expresie artistică? Sau doar o reacție la zgomot? Răspunsul vine chiar din partea cercetătorilor în comportament canin, care au analizat fenomenul în profunzime.

De ce urlă unii câini când aud muzică

Potrivit experților, urlatul nu este un comportament întâmplător. El are la bază mecanisme sociale și emoționale complexe. Dr. Zachary Silver, specialist în psihologie canină și director al Canine Intelligence Lab, explică faptul că acesta este felul patrupedelor de a-și comunica emoțiile.

„Câinii folosesc lătratul și urletul pentru a comunica gânduri și emoții. Este o modalitate de a întări legătura lor socială cu oamenii”, spune expretul.

Așadar, când un câine urlă la muzică, ar putea transmite unul dintre două mesaje: „Vreau să fac parte din acest moment” sau „Sunetul e prea puternic, mă deranjează”.

Interesant este că nu toți câinii reacționează la fel. Rasele cu legături genetice mai apropiate de lup, cum sunt Husky, Shiba Inu sau Saluki, tind să urle mai des decât rasele moderne, precum Terrierii sau Retrieverii. Iar acest lucru are o explicație evolutivă: lupi comunică prin urlete – un obicei care a rămas parțial înrădăcinat în ADN-ul patrupedelor.

Începând cu anul 2020, cercetătorii din cadrul Canine Brains Project au studiat peste 700 de câini, analizând reacțiile acestora la diverse sunete. Potrivit descoperirilor făcute, câinii nu urlă doar la întâmplare. Mulți își modulează tonalitatea în funcție de muzica auzită. Iar urletul este mai frecvent în prezența stăpânului – ceea ce sugerează o motivație socială.

Mai mult decât atât, câinii „cântă” mai degrabă la muzică live decât la înregistrări. Asta înseamnă că nu doar reacționează la sunet, ci vor să interacționeze direct cu sursa – adică, cu stăpânul.

Un alt aspect important descoperit de cercetători este legat de anxietatea de separare. Câinii care sunt lăsați singuri mult timp tind să urle nu din cauza muzicii, ci pentru că le lipsește compania umană.

Așadar, dacă data viitoare câinele tău „cântă” în timp ce fredonezi melodia preferată, bucură-te de duet. Poate că nu e un simplu „solo” canin, ci o formă sinceră de a se conecta cu tine.

CEL MAI URÂT CÂINE DIN LUME ESTE PETUNIA. CUM ARATĂ RESTUL CÂINILOR NEATRĂGĂTORI PE CARE I-A ÎNVINS

FOTBALISTUL CARE ȘI-A ABANDONAT CÂINELE A FOST DAT AFARĂ DE LA CLUB! CONDUCEREA NU A TOLERAT CE I-A FĂCUT BIETULUI ANIMAL