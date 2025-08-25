Acasă » Știri » De ce urlă unii câini când aud muzică. Cercetătorii au descoperit misterul din spatele patrupezilor „soliști”

De ce urlă unii câini când aud muzică. Cercetătorii au descoperit misterul din spatele patrupezilor „soliști”

De: Alina Drăgan 25/08/2025 | 20:54
De ce urlă unii câini când aud muzică. Cercetătorii au descoperit misterul din spatele patrupezilor „soliști”
De ce urlă unii câini când aud muzică /Foto: Pexles

Cu siguranță ai văzut cel puțin o dată un videoclip viral cu un câine care „cântă” în tandem cu stăpânul. Acest clipuri adună numeroase aprecieri, iar de la râsete în hohote până la uimire sinceră, reacțiile oamenilor sunt întotdeauna intense. Dar te-ai întrebat vreodată de ce fac câinii asta? Simt cu adevărat muzica sau doar încearcă să comunice? Specialiștii vin cu explicația.

Comportamentul este mai complex decât pare la prima vedere. Câinii care „cântă” par că urmează tonalitatea melodiei, iar uneori se sincronizează atât de bine, încât ai putea crede că au ureche muzicală. Dar este oare o formă de expresie artistică? Sau doar o reacție la zgomot? Răspunsul vine chiar din partea cercetătorilor în comportament canin, care au analizat fenomenul în profunzime.

De ce urlă unii câini când aud muzică

Potrivit experților, urlatul nu este un comportament întâmplător. El are la bază mecanisme sociale și emoționale complexe. Dr. Zachary Silver, specialist în psihologie canină și director al Canine Intelligence Lab, explică faptul că acesta este felul patrupedelor de a-și comunica emoțiile.

„Câinii folosesc lătratul și urletul pentru a comunica gânduri și emoții. Este o modalitate de a întări legătura lor socială cu oamenii”, spune expretul.

Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe
Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot...
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu...

Așadar, când un câine urlă la muzică, ar putea transmite unul dintre două mesaje: „Vreau să fac parte din acest moment” sau „Sunetul e prea puternic, mă deranjează”.

Interesant este că nu toți câinii reacționează la fel. Rasele cu legături genetice mai apropiate de lup, cum sunt Husky, Shiba Inu sau Saluki, tind să urle mai des decât rasele moderne, precum Terrierii sau Retrieverii. Iar acest lucru are o explicație evolutivă: lupi comunică prin urlete – un obicei care a rămas parțial înrădăcinat în ADN-ul patrupedelor.

Începând cu anul 2020, cercetătorii din cadrul Canine Brains Project au studiat peste 700 de câini, analizând reacțiile acestora la diverse sunete. Potrivit descoperirilor făcute, câinii nu urlă doar la întâmplare. Mulți își modulează tonalitatea în funcție de muzica auzită. Iar urletul este mai frecvent în prezența stăpânului – ceea ce sugerează o motivație socială.

Mai mult decât atât, câinii „cântă” mai degrabă la muzică live decât la înregistrări. Asta înseamnă că nu doar reacționează la sunet, ci vor să interacționeze direct cu sursa – adică, cu stăpânul.

Un alt aspect important descoperit de cercetători este legat de anxietatea de separare. Câinii care sunt lăsați singuri mult timp tind să urle nu din cauza muzicii, ci pentru că le lipsește compania umană.

Așadar, dacă data viitoare câinele tău „cântă” în timp ce fredonezi melodia preferată, bucură-te de duet. Poate că nu e un simplu „solo” canin, ci o formă sinceră de a se conecta cu tine.

CEL MAI URÂT CÂINE DIN LUME ESTE PETUNIA. CUM ARATĂ RESTUL CÂINILOR NEATRĂGĂTORI PE CARE I-A ÎNVINS

FOTBALISTUL CARE ȘI-A ABANDONAT CÂINELE A FOST DAT AFARĂ DE LA CLUB! CONDUCEREA NU A TOLERAT CE I-A FĂCUT BIETULUI ANIMAL

Tags:
Iți recomandăm
Patronul român care numără lingouri de aur în Africa! Îl vezi la TV destul de des, dar nu știai că are mină de aur
Știri
Patronul român care numără lingouri de aur în Africa! Îl vezi la TV destul de des, dar nu…
Adelina Pestrițu are datorii! Firma ei cu doar 2 angajați a dubat dările datorate în doar 1 an
Știri
Adelina Pestrițu are datorii! Firma ei cu doar 2 angajați a dubat dările datorate în doar 1 an
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
Mediafax
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile...
Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe
Gandul.ro
Românii care care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
Scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în spațiul public: dans la bară și posibil consum de substanțe interzise
Adevarul
Scandal de proporții, după ce imagini controversate cu doi preoți au ajuns în...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Parteneri
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la față?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Aurel Moldoveanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Fanii au rămas șocați! Ce și-a făcut la...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Click.ro
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT...
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în...
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
Digi24
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția...
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist:
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce...
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
go4it.ro
Actualizare urgentă pentru iPhone-uri și iPad-uri. Apple sfătuiește utilizatorii să o instaleze imediat!
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie...
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la...
Momentul istoric în care Ungaria a refuzat Transilvania. Liderul care a oferit cadou o parte din România
Capital.ro
Momentul istoric în care Ungaria a refuzat Transilvania. Liderul care a oferit cadou o parte...
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
Romania TV
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri...
Și-au bătut joc de banii publici. Cele mai ciudate achiziții făcute de primării
evz.ro
Și-au bătut joc de banii publici. Cele mai ciudate achiziții făcute de primării
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
Gandul.ro
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
Aroganţa milionarului român care are cel mai tare restaurant din Dubai! Ce achiziţie a putut face
as.ro
Aroganţa milionarului român care are cel mai tare restaurant din Dubai! Ce achiziţie a putut...
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu...
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
radioimpuls.ro
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de...
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină...
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai murit un fotbalist. Video
Fanatik.ro
Tragedie: s-a repetat cazul Diogo Jota! Imagini oribile din timpul accidentului în care a mai...
Știrile zilei, 20 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Patronul român care numără lingouri de aur în Africa! Îl vezi la TV destul de des, dar nu știai ...
Patronul român care numără lingouri de aur în Africa! Îl vezi la TV destul de des, dar nu știai că are mină de aur
Fotbalist, mort într-un accident cumplit de mașină. Mijlocașul a avut parte de destinul crunt al ...
Fotbalist, mort într-un accident cumplit de mașină. Mijlocașul a avut parte de destinul crunt al lui Diogo Jota
Adelina Pestrițu are datorii! Firma ei cu doar 2 angajați a dubat dările datorate în doar 1 an
Adelina Pestrițu are datorii! Firma ei cu doar 2 angajați a dubat dările datorate în doar 1 an
Horoscop septembrie 2025. Sanda Ionescu, preziviuni astrologice: ”Manipulări, minciuni și tensiuni”
Horoscop septembrie 2025. Sanda Ionescu, preziviuni astrologice: ”Manipulări, minciuni și tensiuni”
Numele lui Ilie Năstase, implicat în „dosarele Epstein”. Tenismenul face primele declaraţii despre ...
Numele lui Ilie Năstase, implicat în „dosarele Epstein”. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: „Au luat toate persoanele din jurul lui Trump”
Horoscop 26 august 2025. Zodia care cheltuie mult și prost va avea datorii
Horoscop 26 august 2025. Zodia care cheltuie mult și prost va avea datorii
Vezi toate știrile
×