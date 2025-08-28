De la Insula Iubirii la... cratiță! Ce gătește Radu Vâlcan de zor, într-o bucătărie de la țară

După ce a încheiat aventura de la „Insula Iubirii” și s-a întors acasă din Thailanda, Radu Vâlcan a trecut imediat „la treabă”. De la cârma emisiunii, a ajuns direct la cratiță și le-a arătat tuturor ce rețete pregătește în această perioadă.

Radu, împreună cu soția sa și cei trei copii ai lor, petrec vara în Susani, localitatea în care Adela și-a petrecut copilăria. Familia a construit aici o casă pe care, în această vară, au finalizat-o după renovări, bucurându-se de timpul petrecut în mijlocul naturii și de momente de relaxare împreună. În videoclipul publicat de prezentatorul de la Insula Iubirii, el se află într-o bucătărie de vară de la sat și prăjește cartofi prăjiți, un adevărat deliciu în zilele toride.

Postările lui Radu Vâlcan au uimit fanii, care s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii îl apreciază pentru că nu și-a uitat rădăcinile și se bucură de lucrurile simple, alții au comentat asupra condițiilor în care sunt pregătiți cartofii prăjiți, în mai multe tigăi simultan pe aragaz.

„Asta înseamnă să fii încă cu picioarele pe pământ și să nu îți uiți rădăcinile”, „Tu nu ai disc?”, „Ca idee, acolo scrie viața la țară, nu e în casa lui”, „Dar unde ești, maică, acolo?”, se arată o parte dintre comentarii.

Ce face Radu Vâlcan după ce termină filmările de la Insula Iubirii

Radu Vâlcan vorbește despre cum experiența și anii l-au făcut mai matur și mai înțelept. După nouă sezoane de televiziune și întâlniri cu numeroși concurenți, a învățat să gestioneze provocările și momentele intense. Familia îi oferă un sprijin de neprețuit, devenind refugiul perfect după perioadele solicitante.

„Sunt mai bătrân. (râde) Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a spus Radu Vâlcan.

