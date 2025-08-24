Adela Popescu și Radu Vâlcan, în vacanță cu Irina și Răzvan Fodor. Cât costă o noapte de cazare la cabana unde au petrecut vedetele

Finalul de vară a venit cu chef de o mică „evadare” pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan. Cei doi au decis să își încarce bateriile într-o escapadă de weekend, departe de forfota orașului. Nu au plecat singuri, ci alături de doi prieteni, Irina și Răzvan Fodor. Cei patru au plecat într-o mică vacanță la munte și s-au cazat într-o cabană superbă. Cât costă o noapte de cazare?

Cele două cupluri de vedete au optat pentru un weekend liniștit, departe de platourile de filmare și agitația cotidiană. Locația aleasă a fost o cabană cochetă din apropierea Brașovului, iar experiența a fost împărtășită în timp real cu fanii lor din mediul online, care au reacționat imediat.

Cât costă o noapte de cazare la cabana unde au petrecut vedetele

Adela Popescu și Radu Vâlcan, alături de Irina și Răzvan Fodor au ales să petreacă două zile în mijlocul naturii, în localitatea Șoim din județul Brașov, într-un resort exclusivist care i-a cucerit pe loc. Departe de aglomerație și cu un peisaj care taie respirația, locația oferă o experiență de răsfăț complet. Adela Popescu a documentat întreaga escapadă și a publicat imagini și filmări din interiorul vilei în care au fost cazați.

Cei patru au fost răsfățați și cu un mic dejun consistent, pregătit de gazde, iar atmosfera generală a fost una relaxantă și festivă. Totuși, un detaliu a stârnit controverse în rândul internauților: prețul cazării.

„Salutare, dragilor! Ne-am luat inima în dinți, am lăsat copiii cu bunicii și am venit într-un loc care pe noi ne-a impresionat foarte tare. Și am vrut neapărat să-l arătăm și prietenilor noștri, Irina și Răzvan. Și acum haideți să vedeți de ce au avut reacția de mai devreme. Bun, să vă arăt vila în care noi am stat, cea cu două dormitoare. Ați văzut baia care este foarte generoasă, dormitorul nostru, care este de asemenea foarte generos și foarte confortabil, bucătăria complet utilată, dormitorul de nebunie al familiei Fodor, da, la fel de drăguț ca al nostru. Și acum trebuie să vă spun că nu sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează. Un view de îți taie respirația cu o terasă complet utilată, cu jacuzzi, cu saună și cu momente de răsfăț împreună cu soțul meu și cu prietenii noștri”, a spus Adela Popescu.

Pentru o noapte într-o astfel de vilă, pentru patru persoane, prețul ajunge la 4.700 de lei, adică aproximativ 950 de euro – sumă care a generat valuri de comentarii în spațiul online.

„Foarte frumos, dar foarte scump pentru sărăcia din România, doar voi vă permiteți. Să mai zică cineva că nu se câștigă în televiziune”; „Superb locul, dar cum ajung eu şi soţul cu salariu minim pe economie? Ruşine celor care îşi bat joc de noi!”; „500 de euro pe noapte … Unde mai pui că faci o viață pe Valea Prahovei până să ajungi. Frumos dar cam scump pentru nivelul de trai din România”, au spus internauții

ADELA POPESCU ŞI-A PUS SOŢUL PE JAR LA ÎNCEPUTUL RELAŢIEI! RADU VÂLCAN, TESTAT MAI CEVA CA LA INSULA IUBIRII: “ERA RECUNOSCUT CA FIIND CRAI…”

CE FACE RADU VÂLCAN IMEDIAT DUPĂ CE TERMINĂ FILMĂRILE LA INSULA IUBIRII: ”NU NUMAI EU, TOȚI COLEGII!

Foto: Instagram