De la viața de noapte la performanță academică: fiul lui Horia „Teppisto” face senzație internațională.

Horia Stănică, cunoscut drept ”Teppisto”, prezență constantă în cercurile mondene și în cluburile de fițe din București, a revenit în atenția publicului, însă într-un cu totul alt context al vieții sale: performanțele intelectuale ale fiului său, David.

Horia Teppisto nu ar mai avea nevoie de niciun fel de prezentare. Ani la rând nu a lipsit (aproape) nicio zi din cele mai exclusivite localuri din București, făcând parte dintr-un anturaj select, cum ar zice unii: liga mare a adevăraților grei.

Fiul lui ”Teppisto” este olimpic la aritmetică mentală

De data aceasta, Teppisto surprinde printr-un motiv cu totul diferit: reușitele remarcabile ale fiului său, Stănică David Nicolas. Deși până acum a evitat să dea curs invitațiilor de a apărea pe paginile site-urilor de știri, de data aceasta lucrurile sunt diferite. Mândrul părinte face acum înconjurul presei datorită fiului său.

Micul campion a dus a dus steagul României pe podiumurile concursurilor internaționale de inteligență. David a obținut două rezultate impresionante. Cel mic s-a remarcat în fața juraților prin calm și acuratețe, fiind considerat un copil extrem de bine pregătit: „Un copil extrem de bine pregătit. A impresionat prin calm și acuratețe”, a declarat unul dintre arbitri.