De necrezut ce a pățit acest actor, după ce s-a îndrăgostit de o damă de companie din România. Cine era „Dașa”, de fapt

Un faimos comediant peruvian a povestit ca s-a îndrăgostit de o româncă într-o vizită în Japonia. Povestea lor s-a terminat rapid, după ce actorul a fost ameninţat de un clan de mafioţi din zonă.

Alfredo Benavides s-a îndrăgostit de o româncă dintr-un club de noapte, în timpul unei călătorii în Japonia. Tânăra era damă de companie şi lucra pentru Yakuza, una dintre cele mai temute și periculoase organizații criminale din lume. Comediantul a fost ameninţat de unul dintre membrii clanului, astfel, pentru siguranţa ei, a decis să o lase în pace.

CITEŞTE ŞI: STARUL DISNEY A AJUNS LA ALTAR, DUPĂ 5 ANI DE RELAȚIE. COMPROMISUL FĂCUT DE ACTOR PENTRU A-ȘI FACE IUBITA FERICITĂ ÎN ZIUA CEA MARE

În emisiunea Café con la Chevez” de la Trome, Alfredo Benavides a împărtășit experienţa neobişnuită pe care a trăit-o cu Dașa. Bărbatul a recunoscut că întâlnirea cu ea a semănat cu un film de acțiune cu gangsteri. Ochii albaștri ai tinerei l-au cucerit pe loc, iar între ei a fost dragoste la prima vedere, dar cu toate acestea nu şi-au putut trăi povestea.

„Când am plecat în Japonia m-am îndrăgostit de o româncă pe nume Dașa, dar am fost amenințat de Yakuza. Am întâlnit-o într-un club de noapte, pentru mine era un film cu gangsteri, era un karaoke. Românca s-a apropiat de mine cu ochii ei albaștri și m-am topit”, a spus el.

Alfredo Benavides: „M-am conformat și am mers la hotel să plâng”

Comediantul a mărturisit că şi-a dorit să se implice într-o relație cu Dașa, însă s-a răzgândit din cauza presiunii unui membru al clanului. Într-una dintre seri, bărbatul a mers la club şi în timp ce aştepta să o revadă pe româncă a fost abordat de un membru Yakuza, care l-a avertizat să nu mai vină în club.

Mafiotul i-a spus că Dașa va avea de suferit, ea va suporta consecinţele, nu el, dacă nu o lasă în pace. Îngrijorat pentru siguranța femeii, Alfredo Benavides a decis să plece la hotel. Ajuns în cameră, comediantul a recunoscut că a început să plângă îngrijorat de soarta româncei.

„Un peruan, care făcea parte din Yakuza, a venit și mi-a spus: ‘Alfredo, nu vreau să te deranjez, dar nu mai poți veni aici’ (…) Nu-ți vom face rău ție, ci ei. Deci nu vrei să îi facem rău, știm, din nou, că ai sunat, răul este împotriva ei’. M-am conformat și am mers la hotel să plâng, gândindu-mă la ce se va întâmpla cu viața acelei fete.”, a povestit Alfredo Benavides.