Acasă » Știri » De necrezut! Ce a pățit o femeie din București care a postat pe Facebook că își caută nași de nuntă

De: Anca Chihaie 03/09/2025 | 14:47
Sursă: freepik.com

Într-o lume în care rețelele de socializare au devenit aproape un reflex al vieții cotidiene, oamenii nu mai folosesc doar platformele online pentru a păstra legătura cu prietenii sau pentru a împărtăși momente din viața lor. Acum, ele au devenit și un loc unde se nasc tradiții noi, inedite, iar unul dintre aceste trenduri surprinzătoare este căutarea nașilor de nuntă pe Facebook.

În trecut, alegerea nașilor era un proces strict legat de familie și comunitate. Acum, oamenii pot explora mai multe opțiuni, pot întâlni persoane din afara cercului lor imediat și pot lua decizii informate despre cine poate să le fie alături în cea mai importantă zi.

Ce a pățit femeia din București

O tânără din București a descoperit acest fenomen într-un mod neașteptat. În pragul nunții, ea și-a dorit ca ziua cea mare să fie perfectă, iar unul dintre detaliile pe care le considera esențiale era alegerea nașilor de nuntă. În lipsa unor rude apropiate care să poată îndeplini acest rol, a decis să încerce ceva cu totul diferit: un anunț pe un grup de nunți de pe Facebook, prin care își căuta părinți spirituali pentru ceremonie.

„Am pus un anunț și am zis: „Hai să vedem, să încercăm” și chiar am primit foarte multe mesaje. Nu mă așteptam și am dat peste o familie foarte frumoasă! Am căutat o familie tot din București, unde suntem și noi, ca să putem fi apropiați, să păstrăm legătura. A urmat și o întâlnire să vedem dacă rezonăm. Și cu soțul, și cu nașa. În câteva ore gata, au zis: „Putem să vă spunem fini?” „Da, gata!”, a spus tânăra pentru Digi24.

Nu trecuseră decât câteva ore de la publicarea mesajului când inbox-ul ei s-a umplut cu oferte și mesaje de la oameni dispuși să fie nași. Mesajele veneau din toate colțurile orașului, iar fiecare avea propriul mod de a convinge că ar fi potrivit pentru acest rol. Pentru tânăra mireasă, totul era nou și copleșitor. A trebuit să filtreze cu grijă, să răspundă, să cunoască oamenii și să înțeleagă cine ar putea să fie un model potrivit pentru viața ei și a viitorului soț.

După câteva zile de selecție atentă, alegerea finală a fost o familie din același oraș, cu valori comune și cu o energie care părea potrivită pentru a crea o legătură reală și durabilă. Primele întâlniri au fost pline de emoții și curiozitate. Mireasa și viitorul ei soț au petrecut ore întregi discutând cu viitorii nași, povestind despre vise, temeri și așteptări, pentru a se asigura că relația lor va fi una autentică. În ciuda începutului neobișnuit, lucrurile au evoluat natural. În scurt timp, familia aleasă a acceptat să le fie nași, iar legătura s-a transformat dintr-un simplu aranjament online într-o relație de familie reală, bazată pe încredere și afecțiune.

„Părinții spirituali îi alegem noi, dragilor. Așadar căutați-vă nași din comunitatea voastră, nași cu care ați copilărit, cu care aveți valori comune, nași care reprezintă modele morale și sociale pentru ca familia dumneavoastră viitoare să nu sufere”, a spus un preot pentru sursa de mai sus.

Ceea ce poate părea pentru unii un pas neconvențional, pentru tineri a fost o soluție practică și modernă. Într-o lume în care oamenii se mută în orașe diferite, își schimbă locurile de muncă sau își formează cercuri sociale noi, vechile tradiții nu se mai potrivesc întotdeauna cu stilul de viață contemporan. Așa a apărut ideea căutării nașilor pe rețelele sociale: un mod rapid de a găsi oameni compatibili, care împărtășesc valori și care pot deveni sprijin pentru cuplu într-un moment important din viață.

