De râsul curcilor! Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Foto fabulos

Ramzan Kadîrov, liderul armatei cecene care luptă pentru Vladimir Putin, a plecat la război în ghete pentru femei. Imaginile au devenit virale și au stârnit hohote de râs în rândul internauților.

Liderul cecen, Ramzam Kadîrov, anunța zilele trecute că s-a deplasat împreună cu luptătorii săi în Ucraina, pentru a se alătura trupelor rusești. Acesta este un aliat-cheie al președintelui rus Vladimir Putin. Pentru a justifica invazia, Ramzam Kadîrov a menționat faptul că decizia lui Vladimir Putin de a intra în Ucraina va împiedica dușmanii Moscovei să lanseze atacuri asupra Rusiei.

Temutul lider al luptătorilor ceneni, Ramzan Kadîrov, a purtat ghete Prada de 7000 de lei la prezentarea trupelor în Ucraina. Doar că… erau pentru femei și nu pentru bărbați. Imaginile au devenit virale și au stârnit hohote de râs în rândul internauților. ”Kadîrov, care este dispus să-l ajute pe Putin ”să lupte cu Ucraina”, a purtat cizme Prada”, scriu rețelele sociale din Ucraina.

Chechen dictator Kadyrov spoke to the Chechen security forces in Prada Monolith boots.

He is expected to deploy forces to Ukrainian cities.

Devil indeed wears Prada pic.twitter.com/Kt2eYLm4CF

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022