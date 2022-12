Decizia de ultimă oră luată de băieții Ilenei Ciuculete. Ce se va întâmpla cu sicriul regretatei artiste

Mugurel și Cristian Sfetcu, băieții regretatei artiste Ileana Ciuculete, doresc să mute sicriul cu trupul neînsuflețit al mamei lor la Craiova. Cei doi frați au declarat că nu pot plăti taxa anuală și au obosit să ducă o luptă continuă cu autoritățile.

Pe data de 14 martie 2017, Ileana Ciuculete avea să își găsească sfârșitul la vârsta de 64 de ani, din cauza mai multor probleme de sănătate pe care le avea. În primă fază, regretata artistă a fost diagnosticată cu Hepatita C și ciroză, iar medicii aveau să descopere ulterior faptul că avea și cancer la ficat. Din păcate, eforturile acestora au fost în zadar, iar moartea Ilenei Ciuculete a venit ca un șoc în rândul familiei și celor care o cunoșteau.

Băieții Ilenei Ciuculete și motivul pentru care vor să mute sicriul mamei lor

Fiul cel mare al Ilenei Ciuculete a povestit faptul că nu mai găsește actul doveditor al locului de veci, cu care trebuie să plătească taxa anuală. Astfel, cei doi frați nu pot face nici alte lucrări de reabilitare la mormântul mamei lor.

,,Actele ar fi trebuit să fie la Cornel. Încă din luna februarie a acestui an am fost cu avocata la Asociația Cimitirelor și Crematoriilor și am depus o cerere. Fără actul acela, nu pot să le plătesc, acolo, taxa. Voiam să pot plăti taxa anuală, care cred că nu e plătită de când a murit Cornel Galeș, de vreo trei ani.

Pare incredibil, dar noi nu putem plăti, dacă nu avem actul acela doveditor. Am făcut cerere și ni s-a spus că se rezolvă până prin iunie. Nu s-a întâmplat acest lucru. În august, am sunat iar și a spus că nu se lucrează. Și iată cum trec anii și nu putem face nimic”, a declarat Mugurel Sfetcu, potrivit informațiilor oferite de viva.ro.

Sicriul artistei va fi mutat când se vor împlini șapte ani de la decesul ei

Obosiți să lupte cu autoritățile, bărbatul a menționat că, odată cu împlinirea a șapte ani de la decesul mamei sale, el împreună cu fratele său îi vor muta sicriul la Craiova. Sătui de lupta pe care o duc cu autoritățile, cei doi frați consideră asta ca fiind cea mai bună decizie.

,,Fără acel act nu ne ia în considerare. Am dus actul acela, că fata lui Cornel, Claudia Galeș, a renunțat la drepturi, iar el, din partea lui, nu mai are pe nimeni. Mai suntem noi, dar pe mine asta mă interesează, să rezolvăm și această problemă.

Crucea este crăpată mai demult. Probabil s-a mai deteriorat, vă dați seama…Dacă nu am acte, nu putem face nimic. Asta a fost situația. Prin tot ce am trecut până acum ne-a întărit. A trecut. În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute, să facem acte, noi așteptăm. La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile”, a mai spus fiul cel mare al Ilenei Ciuculete, pentru sursa amintită mai sus.