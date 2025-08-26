Decizia luată de familiile Ștefaniei și Ștefan, tinerii morți în Argeș. Ce se va întâmpla la înmormântare

Durere fără margini în Argeș, unde comunitățile din Lerești, Stoenești și Câmpulung trăiesc una dintre cele mai grele încercări din ultimii ani. Patru tineri au murit în urma unui accident rutier produs pe un drum montan din Munții Iezer, iar povestea a doi dintre ei, logodiți și pregătiți de nuntă, a căpătat o încărcătură cutremurătoare.

Ștefan Berevoianu și Ștefania Boteanu formau un cuplu de mai bine de șapte ani și se aflau în pragul căsătoriei. Planurile lor pentru viitor s-au încheiat brusc într-o prăpastie adâncă de peste 200 de metri, unde mașina cu care călătoreau alături de alți prieteni s-a prăbușit. Cei doi nu au mai avut nicio șansă, la fel ca alți doi tineri aflați în același vehicul.

Decizia luată de familiile Ștefaniei și Ștefan

Impactul accidentului a fost devastator, iar singurul supraviețuitor, un tânăr de 23 de ani, se află acum internat în spital, cu fracturi grave. Medicii avertizează că perioada de recuperare va fi lungă și dificilă, dar viața i-a fost salvată.

În mijlocul acestei tragedii, familiile celor doi logodnici au luat o decizie care transmite un mesaj puternic: Ștefan și Ștefania vor fi înmormântați împreună, în satul natal Lerești. Gestul simbolic vine să arate că legătura lor, începută în adolescență și consolidată de ani întregi de iubire, nu poate fi ruptă nici măcar de moarte.

Accidentul s-a produs pe 23 august, când grupul de cinci prieteni plecase într-o excursie cu un autoturism de teren, un Suzuki Vitara achiziționat recent. Drumul ales, aflat în zona montană a Iezerului, s-a dovedit fatal. Într-un moment de neatenție sau poate din cauza condițiilor dificile, mașina a ieșit de pe traseu și a plonjat în gol, peste o stâncă abruptă de peste 200 de metri. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului, dar nu au mai putut salva decât un singur pasager.

Pentru locuitori, imaginea celor doi tineri, mereu împreună și plini de planuri pentru viitor, va rămâne o amintire dureroasă, dar și o lecție despre fragilitatea vieții. Logodna lor, care trebuia să marcheze începutul unei noi etape, a devenit simbolul unei povești de iubire întrerupte prea devreme.

