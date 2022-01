Decizia pe care a luat-o Radu Vâlcan, în Thailanda, la filmările de la ”Insula Iubirii”: ”De teamă să...”

Radu Vâlcan a luat parte la filmările din Thailanda, pentru noul sezon ”Insula Iubirii” care va fi difuzat la Antena 1. Prezentatorul TV, însă, a fost nevoit să ia o decizie, peste hotare, pentru sănătatea sa. Mai mult decât atât, a realizat că a slăbit șapte kilograme.

Radu Vâlcan a filmat în Thailanda pentru noul sezon ”Insula Iubirii” care va fi difuzat la Antena 1. Pentru că a fost nevoit să stea la filmări până târziu în noapte, iar timpul liber a fost dedicat odihnei, Radu Vâlcan a trebuit să găsească o soluție prin care să nu se îngrașe. Nu a avut timp de antrenamentele fizice, așa că a încercat, pe cât de mult a putut, să se abțină de la preparatele delicioase din Thailanda.

”Motivul este foarte simplu. Fiind plecat timp de o lună de zile la filmările pentru Insula Iubirii, sezonul 6, chiar dacă intenția mea a fost de la bun început să mă ocup în continuare cu antrenamentele mele, sesiunile mele de alergat, acolo n-am avut timp absolut deloc, pentru că filmările se filmau într-un ritm puternic, altert. Filmam noaptea târziu până dimineața, timpul liber era dedicat odihnei și relaxării, motiv pentru care am avut grijă la alimentație. De teamă să nu mă îngraș, pentru că în Thailanda tentațiile culinare sunt la cote maxime, m-am abținut de la a mânca anumite feluri de mâncare, am renunțat la carbohidrați, probabil acesta e motivul pentru care am slăbit destul de mult, 7 kilograme”, a spus Radu Vâlcan la Antena Stars.

”Din poze pare că am slăbit mai mult decât arată realitatea, foarte multă lume m-a întrebat, mai în glumă, mai în serios, dacă oamenii ăia nu îți dau de mâncare acolo. Pur și simplu a fost ceva controlat și asumat”, a mai spus soțul Adelei Popescu.

Radu Vâlcan se pregătește pentru un nou sezon al emisiunii ”Insula Iubirii”

În anul 2020, castingul pentru sezonul 6 al emisiunii a fost oprit din cauza pandemiei de coronavirus. Se schimbase şi insula la momentul respectiv. Filmările se mutaseră din Thailanda în Republica Dominicană. Din anul 2021, însă, s-a reluat totul! Preselecțiile au avut loc pentru cel mai așteptat show, iar prezentatorul TV a mers în Thailanda, pentru filmări.

„Sunt foarte bucuros să vă anunţ că am început deja filmările pentru cel mai nou sezon Insula Iubirii, într-o locaţie de vis, în Coconut Island, o insulă cu totul specială, de lângă Phuket. Până acum, toate sezoanele ne-au surprins diferit şi vă asigur că nici de această dată nu vor exista excepţii. Insula Iubirii e pregătită să îi pună din nou pe concurenţi faţă în faţă cu alegerile care le vor schimba vieţile”, a spus prezentatorul Radu Vâlcan, anul trecut, arată paginademedia.ro.

Sursă foto: arhivă Cancan