Decizia radicală luată de Roxana Vancea în pragul nunții. Fosta iubită a lui Bendeac s-a rupt de tradiția românească

Roxana Vancea (33 de ani) și Dragoș Paiu sunt căsătoriți civil de 4 ani, însă cununia religioasă s-a lăsat mult așteptată. Cei doi soți se pregătesc de marele eveniment și au dezvăluit cine le vor fi nași, dar motivul pentru care fosta iubită a lui Mihai Bendeac nu-și dorește să respecte tradițiile românești de după cununia religioasă.

Cei doi sportivi s-au căsătorit civil în urmă cu 3 ani și sunt părinții unui băiețel de aproape doi ani. Pe lângă noul membru al familiei, Roxana este și mamă vitregă pentru Milan, fiul soțului ei dintr-o relație anterioară.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu se pregătesc pentru cununia religioasă

Roxana Vancea și Dragoș Paiu s-au decis să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. În cadrul unui interviu, fosta asistentă Tv a mărturisit că încă nu s-a gândit la viitoarea rochie de mireasă, prioritate având petrecerea cu ocazia zilei de nașterea a lui Zian, mezinului familiei. Băiețelul împlinește 2 ani pe 16 noiembrie 2023.

”Ne pregătim de petrecerea fiului nostru, Zian, de pe data de 16 noiembrie, dar o să urmeze și o nuntă. Avem multe în plan”, a spus Roxana Vancea.

Cel mai probabil cununia religioasă va avea loc anul viitor. Roxana Vancea recunoaște că încă nu s-a gândit la modelul propriei rochii de mireasă, însă încearcă să-și convingă soțul să îmbrace un costum clasic de ginerică, decizie ce pare să nu fie și pe placul sportivului. Cât despre petrecerea cu fast de după nuntă, fosta iubită a lui Mihai Bendeac nici nu vrea să audă, uniunea în fața lui Dumnezeu fiind cel mai important lucru pentru ei.

”Nu am pregătit rochia de mireasă. Nu m-am gândit cum o să fie. Nici costumul lui nu e pregătit. Eu tot încerc să îl conving să poarte costumul. El zice că nu încape într-un costum din acela. Nu vrem să facem petrecere, îmi doresc să facem doar cununia religioasă și atât. Vrem doar să ne cununăm religios, nu să facem și nunta. Asta este cel mai important lucru pentru noi, nu petrecerile. Nașii i-am pregătit. Da. Aș vrea să ne fie nașă o prietenă de-ale mele, Laura’, , a mai spus Roxana Vancea pentru Viva.

Roxana Vancea: ”Puteam să nasc singură”

De aproape doi ani de când a devenit mamă pentru prima dată, Roxana Vancea a fost pusă în fața unei situații nemaiîntâlnite. Dacă până atunci se dedica în totalitate lui Milan, băiețelul soțului ei, acum a fost nevoită să-și împartă timpul între cei doi copii. Fosta iubită a lui Bendeac a recunoscut că fără ajutorul mamei sale nu s-ar fi putut ocupă de copilași în egală măsură.

„Milan e un copil tare cuminte și bun. Îl iubește mult pe Zian și chiar are grijă de el. E dornic să îl îmbrace, să se joace cu el. Faptul că am primit ajutorul mamei m-a ajutat și să mă pot ocupa în continuare de Milan, ca să nu se simtă dat la o parte. Asta am făcut și toată sarcina. La cât am citit, cred că puteam să nasc singură (n.r râde). Sunt mai atentă la cum mă comport, pentru că cei mici copiază tot și vreau să fiu un exemplu sănătos pentru ei”,, a spus fosta asistentă TV pentru CANCAN.RO.