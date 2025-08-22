Decizie de ULTIMA ORĂ în cazul lui Sergiu Băhăian! Condamnat la 30 de ani de închisoare, pedeapsa i-a fost întreruptă

Decizie neașteptată în cazul multimilionarul Sergiu Băhăian, cunoscut și sub numele de ”Regizorul morții”! Acesta a fost la 30 de ani de închisoare sub acuzația de instigare la uciderea unor persoane pe care le-a folosit ca ”paravan” în afacerile lui. Ei bine, o instanță a hotărârea întreruperea pedepsei. Află, în articol, care este motivul!

În urmă cu aproape 30 de ani, Sergiu Băhăian a profitat de notorietatea sa și a creat o escrocherie de tipul jocurilor piramidale ”Caritas” sau ”Gerald”. La acea vreme, procurorii l-au acuzat că a încasat peste 8.000.000 de dolari, 2.000.000 de mărci germane și 11 milioane de lei de la 7.000 de români. La finalul anului 1995, a fost extrădat din Ungaria, țară în care fugise de teama încarcerării. În 1997, a fost eliberat condiționat și condamnat, un an mai târziu, la 5 ani de închisoare pentru bancrută frauduloasă, notează Mediafax.

Motivul pentru care Sergiu Băhăian ar putea fi eliberat din închisoare

Sergiu Băhăian a revenit în spațiul public în 2009, însă nu a renunțat la escrocheriile care l-au consacrat. A fraudat alte companii cu milioane de euro și s-a folosit de mai mulți oameni omorâți, numind-i asociați unici și administratori în firmele cu probleme.

De teamă să nu fie descoperit, multimilionarul a ajuns la gesturi extreme. Mai exact, i-a eliminat pe cei de care se folosise. În 2010, oamenii legii au descoperit cadavrele a patru persoane care lucraseră pentru el.

Astfel, între 2013 și 2017, Sergiu Băhăian a fost condamnat la 30 de ani de închisoare în mai multe dosare, inclusiv în cel în care era acuzat de instigare la crimă. Pedepsele adunate însumau 106 de detenție, însă aceasta a fost decizia definitivă, potrivit Codului Penal.

Ei bine, deși nu și-a ispășit întreaga pedeapsă, instanța a decis să îl lase în libertate. La începutul a cestei veri, bărbatul a cerut întreruperea pedepsei din motive medicale. În urma unei expertize amănunțite, specialiștii de la Institutul de Medicină Legală au transmis că deținutul nu poate fi tratat în sistemul penitenciar și au recomandat eliberarea lui temporară.

Potrivit documentelor medicale, afaceristul ar suferi de „afecțiuni grave (adenocarcinom de prostată stadiul IV cu multiple metastaze osoase, sepsis, retenție acută de urină pentru care este sondat urinar (…) insuficiență respiratorie cronică stadiul IV cu necesar permanent de oxigen, hepatită cronică cu virus C și B)”, notează sursa menționată mai sus.

De asemenea, specialiștii au mai notat că „se impune pentru supraviețuire un tratament complex, de strictă specialitate, oncologic, asociat cu acela al comorbidităţilor pe care le prezintă pacientul, precum şi monitorizare medicală continuă, cu spitalizări frecvente datorate complicaţiilor generate atât de evoluția afecțiunii oncologice, cât şi de impactul asupra fondului imunitar al acestei patologii”.

În urma expertizei, zilele trecute, instanța a decis întreruperea pedepsei lui Sergiu Băhăian pentru o perioadă de 3 luni, bărbatul având obligația de a urma tratamentul necesar. Totuși, decizia judecătorilor a fost contestată și urmează să fie reexaminată de o instanță superioară, la începutul lunii septembrie.

Ce afaceri avea multimilionarul

Sergiu Băhăian era considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România la începutul anilor ’90. După Revoluție, și-a deschis o croitorie și, astfel, a reușit să clădească un adevărat imperiu financiar.

„Am început cu două mașini de cusut și doi lucrători, dintre care unul eram eu. Noaptea coseam, ziua vindeam prin consignații. Aveam succes: hainele erau de calitate, prețurile accesibile, iar ambalajele deosebite. Și în fiecare lună mai cumpăram o maşină, mai angajam un lucrător”, mărturisea Sergiu Băhăian.

Ulterior, a pus bazele și altor afaceri, aflate sub „tutela” companiei ”Sabina Product”. Mai exact, a deschis trei fabrici și un magazin și exporta haina în Belgia, Olanda și SUA. Cu banii adunați din aceste business-uri, bărbatul a intrat pe piața de publicitate și în industria muzicală.

Sergiu Băhăian a sponsorizat producția filmului ”Asfalt Tango” și a plătit și albumele unor artiști cunoscuți, printre care Loredana Groza sau Direcția 5. De asemenea, a organizat concertele în România ale unor vedete internaționale, precum Dr. Alban, Rednex ori Capella. Milionarul a mai finanțat și naționala de handbal, dar și echipa de handbal a clubului Dinamo București.

