Decizie de ultimă oră în dosarul lui Alex Bodi! Afaceristul va rămâne în continuare în arest

Alex Bodi a fost arestat, din nou, pentru o perioadă de 30 de zile. Iar acum a primit o altă lovitură, după ce instanța a respins cererea de eliberare a afaceristului.

Deși avocații lui Alex Bodi au încercat să îl scape de această decizie și au cerut înlocuirea cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar, magistrații au respins această cerere. Pe lângă faptul că instanța a luat această decizie, Alex Bodi a fost obligat să plătească și cheltuielile de judecată. (CITEȘTE ȘI: ALEX BODI ȘI EMA UTA, GESTURI CARE NU MAI AU NEVOIE DE EXPLICAȚII! S-AU SĂRUTAT CU PATOS, ÎN VĂZUL TUTUROR!)

Potrivit lui Alex Bodi, acesta a fost chemat din nou în instanță deoarece nu s-a putut prezenta la unul dintre termene din motive medicale: ”Este primul meu live. Am recurs să fac asta pentru a lămuri anumite lucruri. E adevărat ce se întâmplă. Mă îndrept către autorități, care mă așteaptă la mine acasă. Nu sunt arestat din cauza faptului că am făcut anumite chestii sau că au apărut acuzații noi. Nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta. Singurul motiv pentru care s-a dispus arestarea mea preventivă a fost faptul că, la un anumit termen, nu m-am prezentat. Pe motive medicale. Se pare că lucrurile astea nu au fost de ajuns și domnii au decis arestarea mea preventivă. Sper că am lămurit chestia asta. Să nu existe alte speculații. Nu am alte capete de acuzare”, a spus Alex Bodi pe Instagram.

Alex Bodi a fost arestat și în noiembrie, anul trecut

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu avea probleme cu legea, încă de anul trecut, când procurorii au descins în locuința lui și l-au reținut. Ulterior a fost arestat preventiv. Măsura a fost înlocuită însă cu arestul la domiciliu și, mai apoi, cu controlul judiciar.

Anul trecut, în noiembrie, procurorii și polițiștii din Craiova au făcut zeci de percheziții în județele Ilfov, Brașov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu și Vâlcea pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în trafic de persoane și proxenetism. Una dintre percheziții a avut loc la vila lui Alex Bodi din Capitală. (CITEȘTE ȘI: IULIA SĂLĂGEAN, DESPRE EMA UTA, NOUA POSIBILĂ CUCERIRE A LUI ALEX BODI: “O ADMIR, ESTE UN ALT TIP DE FEMEIE. ÎMI DORESC PENTRU EL TOT CE E MAI BUN”)