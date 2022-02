Decizie finală! Celebrul cuplu a divorțat la aproape doi ani de la despărțire: ”Vă rugăm să aveți compasiune”

Nu mai este cale de întoarcere! Celebra actriță Julianne Hough și sportivul Brooks Laich au finalizat divorțul la aproape 2 ani după ce s-au despărțit. Detalii neștiute!

Julianne Hough și Brooks Laich au finalizat divorțul

Potrivit documentelor judiciare obținute de PEOPLE.com, cei doi au încheiat marți un acord cu privire la bunurile personale și la pensia alimentară:

„Părțile au încheiat un acord scris cu privire la bunurile lor și la drepturile lor de căsătorie sau de parteneriat domestic, inclusiv pensia alimentară, al cărui original este sau a fost prezentat instanței”, se arată în declarație.

Potrivit documentelor, Julianne Hough a renunțat la dreptul de a primi pensie alimentară din partea lui Brooks Laich, în vârstă de 38 de ani, iar acordul lor este necontestat.

Vedeta de la ”Dancing with the Stars” și fostul ei soț, jucător de hochei, s-au despărțit în mai 2020, după aproape trei ani de căsnicie. Într-o declarație comună, fostul cuplu a spus că: „Ne-am luat cu dragoste și atenție timpul de care am avut nevoie pentru a ajunge la decizia noastră de a ne separa. Împărtășim o abundență de dragoste și respect unul pentru celălalt. Vă rugăm să aveți compasiune și respect pentru intimitatea noastră în continuare.”, a fost declarația celor doi foști soți.

De la despărțire, Hough și Laich au început amândoi noi relații amoroase. Julianne Hough a fost văzută sărutându-se cu modelul Charlie Wilson în Los Angeles, toamna trecută. La vremea respectivă, o sursă a declarat pentru PEOPLE că pare”fericită” cu Wilson, dar este încă focusată pe cariera ei: „Ea este atrasă de el, dar este devreme și ar putea fi doar un flirt”.

Brooks Laich are o relație cu Katrín Tanja Davíðsdóttir. El a oficializat idila lor pe Instagram în august 2021. Sportivul a publicat o fotografie în care apare alături de iubita lui, pe marginea unei piscine:

„Eu încep să merg în direcția ta, tu începi să mergi în direcția mea…”, a scris hocheistul în dreptul fotografiei.

