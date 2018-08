Decizie îngrozitoare pentru o adolescentă: trimisă după gratii pentru că a făcut avort, după ce fratele ei a violat-o!

Caz uluitor în Indonezia! O adolescentă a fost violată chiar de fratele ei, aceasta a făcut avort, dar a fost condamnată la închisoare. (Oferta speciala playstation) Activiștii de acolo au depus o plângere împotriva a trei judecători din Sumatra, care au trimis-o pe fată după gratii, scrie The Guardian.

O alianță a grupărilor pentru drepturile femeilor și a protecției copilului s-a întâlnit cu Comisia Judiciară a Indoneziei în Jakarta pentru a cere o investigație, susținând că decizia de a o trimite la închisoare pe adolescentă este „incorectă".

„In Indonezia vedem avortul in alb si negru, credem ca nu trebuie sa facem avort, indiferent de ce se intampla. Iar judecatorii vad acest caz ca fiind normal”, a declarat Genoveva Alicia, un cercetator al Institutului pentru Reforma Justitiei Penale (ICJR).

Adolescenta in varsta de 15 ani a fost trimisa la inchisoare de tribunalul districtual din Muara Bulian dupa ce a facut avort in a opta luna a sarcinii. Avortul este ilegal in Indonezia in afara situatiei in care viata femeii este pusa in pericol sau daca a fost violata, insa numai in primele 40 de zile. Politia a arestat-o pe adolescenta si pe fratele sau in iunie, dupa ce un fetus a fost descoperit pe o plantatie de ulei de palmier.

Fratele ei, in varsta de 17 ani, a declarat politiei ca a violat-o pe sora sa de opt ori incepand cu septembrie 2017 si ca se folosea de violenta fizica atunci cand ea ii refuza avansurile. El a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru abuzul sexual contra unui minor iar mama lor este pusa sub acuzare pentru ca a ajutat-o pe fata sa faca avort.

Gruparile de activisti au facut apel catre guvern sa reanalizeze decizia de a o trimite la inchisoare pe adolescenta, argumentand ca ea este o victima si ca avortul a fost urgenta medicala. De asemenea, activistii au vorbit si despre alte iregularitati in caz, cum ar fi faptul ca atat adolescenta cat si fratele ei au fost reprezentati de acelasi avocat, care a fost numit de guvern.