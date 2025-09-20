Declarația halucinantă a unui român prins în incendiul din Antalya! Nu i-a venit să creadă ce vede: „Toți cu…”

Turiștii români care se aflau în vacanță în Turcia au devenit martori la scene dramatice. Incendii uriașe devastează regiunea Antalya, unde flăcările mistuie tot ce întâlnesc în cale de aproape trei zile. Focul a ajuns deja la clădiri rezidențiale, iar sute de oameni au fost evacuați din case și hoteluri.

Situația este tot mai gravă din cauza vânturilor puternice. În paralel, un ciclon s-a format deasupra Mării Negre și a provocat inundații grave pe țărmul estic al Turciei.

Român, prins în incediul din Antalya

În mijlocul infernului sunt prinși și români. Un turist a povestit totul, cu groază, pe rețelele de socializare și a criticat aspru reacția slabă a autorităților. Un complex turistic de cinci stele în care se aflau mai mulți turiști români a fost pârjolit. Clădirea a fost evacuată de urgență, la fel ca și celelalte din apropiere.

„În 10 minute a ars o întreagă pădure. Acum a luat foc la hotel, a început să ardă şi pe aici. Nu e normal ca la un hotel de sute de milioane de euro, de cinci stele, să fii atât de prost pregătit la incendiu. Toţi cu stingătoare mici, când vezi un incendiu de pădure la 50 de metri de tine, să nu ai hidranţi, să nu ai maşini de pompieri…”, a relatat turistul român, aflat în în Turcia, pe TikTok.

Potrivit pompierilor, primul incendiu ar fi fost provocat inconștient de niște persoane care ar fi dat foc unor gunoaie. Oamenii au fost nevoiți să își părăsească locuințele și să își salveze câteva lucruri și animale din gospodării. Au fost mobilizați peste 650 de pompieri pentru a încerca să limiteze proporțiile dezastrului. De asemenea, turcii au recunoscut că nu sunt dotați corespunzător pentru a face față acestor situați de urgență.

„Problema este că nu avem elicoptere speciale cu senzori de noapte, să putem observa unde mai sunt focare. Aşa că incendiile pot să izbucnească din nou”, spune Aykut Kaya, parlamentar turc.

