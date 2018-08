Declarația șocantă a unei pensionare care s-a rugat la o mănăstire din Cluj să-i moară vecina. Și a murit!

O pensionară venită să se roage la o mănăstire din Cluj a recunoscut cu nonșalanță că s-a rugat pentru moartea a două dintre vecinele ei care ar fi prădat-o de mai multe bunuri din casă. Soarta face ca una dintre ele chiar să fi pierit!

Într-o înregistrare devenită virală, femeia a recunoscut că a venit pentru a doua oară la Manastirea Nicula, după ce s-a rugat să-i moară o vecină care i-a furat din casă, iar femeia chiar a murit. Acum se roagă din nou, să-i moară şi celaltă vecină, complice cu prima.

”Vecinele mele au lucrat în Franța. Cu fata mea au rămas… eu am venit acasă. Și am făcut și eu cât de cât în casă… și vecinele mele intră în casă… furt calificat. Le-am dat la poliție, că le-am depistat. Dar nu am ce face.. una a murit deja, că m-am rugat, mamă, m-am rugat! Mi-a golit șifonierele, mi-a aruncat cu tot felul de mizerii”, a declarat foarte senină pensionara.