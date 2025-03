Declarațiile devastatoare ale unui tată care și-a pierdut fiul în incendiul din Kocani, Macedonia de Nord: „Mai sunt 200 de copii arși”

Un incendiu a izbucnit în primele ore ale zilei de duminică la clubul Pulse din Kocani, un oraș din Macedonia de Nord. Tinerii au încercat să fugă, dar acest lucru a fost aproape imposibil din cauza faptului că discoteca era foarte aglomerată. Acum, familiile își plâng copiii pierduți în acest incident tragic.

Această tragedie este foarte asemănătoare cu cea petrecută în noaptea de 30 octombrie 2015 la Colectiv. Incendiul din Macedonia a izbucnit după ce tavanul s-a aprins de la artificiile din interior. Aglomerația și geamurile acoperite cu gratii au îngreunat situația tinerilor care au încercat să fugă.

Tragedia din Macedonia de Nord a provocat multă suferință în familiile care și-au pierdut persoanele dragi. Printre aceștia se numără și un tată devastat de faptul că singurul său copil și-a pierdut viața în incendiu.

Bărbatul a făcut declarații dureroase și a mărturisit că a stat toată noaptea alături de salvatori, iar fiul său în vârstă de doar 21 de ani se află printre cei 59 de morți confirmați până în acest moment. Se pare că, în interiorul clubului se află alte 200 de trupuri arse și doar 35 de cadavre au fost identificate până în acest moment. La momentul tragediei, în club se aflau aproximativ 1500 de tineri cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani.

„Este singurul meu copil, el a murit. Ce ar trebui să fac? Avea 21 de ani, abia a început să trăiască. Noi suntem de aici, din Kocani. Toți ar trebui pedepsiți și aruncați la pământ. 150 de suflete, 150 de familii au fost devastate. Ce a mai rămas pentru mine în viață? Nu mai am nevoie de viața mea. Aceasta a fost singurul meu copil. Nu mai am nevoie de viața mea. Am fost acolo toată noaptea. Nu pot scoate nici măcar cadavrele. Nu le pot scoate! Trebuie să fie 200 de oameni înăuntru. Copii, arși. De nerecunoscut. Sunt cadavre, doar cadavre înăuntru. Nu-i pot scoate, nici măcar cu elicoptere, cu forțe speciale, nu îi pot scoate. Iar șefii își bagă banii în buzunare. Al naibii de mulți bani”, a spus bărbatul, potrivit antena3.ro.